Béjar inicia una auditoría técnica en La Covatilla con la vista puesta en la próxima temporada de esquí El equipo de Gobierno quiere aclarar el estado de las instalaciones en temas como la revisión del telesilla. El PP muestra sus dudas con respecto a la empresa elegida por el concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido.

TEL Béjar Lunes, 25 de agosto 2025, 18:59 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

El equipo de gobierno formado por PSOE y Tú Aportas en Béjar ha avanzado que ha iniciado una auditoría técnica en La Covatilla con la vista puesta en la próxima temporada de esquí. El objetivo no es otro que aclarar el estado de las instalaciones después de la gestión realizada por PP y Vox en las dos últimas temporadas.

Esa iniciativa ha sido dada a conocer en un pleno ordinario celebrado en la ciudad en esta tarde de lunes en una sesión que ha comenzado con el reparto de representantes en los órganos colegiados por parte de los distintos grupos políticos. El secretario ha dado lectura a las propuestas con respecto a la Mancomunidad del Embalse de Béjar y otros órganos como los consejo escolares.

En una primera intervención, ha tomado la palabra Luis Francisco Martín, portavoz del PP, para afirmar que se trata de una propuesta para que todos los concejales tenga responsabilidad en los órganos colegiados. Olga García ha afirmado que se dejó sobre la mesa el punto de representación en los órganos colegiados y ha asegurado que las dos ediles no adscritas han reflexionado sobre «la situación» de la mancomunidad. «Nuestra posición ha evolucionado y no olvidamos los errores de los últimos dos años. Martín retuerce la verdad y sus palabras nos hace sentir como usurpadoras. Tenemos dos propuestas y mi nombre está en las dos. La verdadera lealtad es hacia los intereses de Béjar», ha asegurado.

Por su parte, Araceli Dorado ha recordado que anuncié mi renuncia a la mancomunidad y ha aportado los motivos para que el pleno tenga conocimiento de ellos. «Hay intereses partidistas para que se produzca esa canalización faraónica y lucharé desde fuera. No me veo ahora mismo para seguir dentro, pero no voy a abandonar la lucha», ha afirmado en referencia a la conexión con la Sierra de Francia.

Antonio Cámara ha alegado que se trata de un intento de engaño por parte del grupo municipal popular. «Cuando vimos que no había representación en los órganos colegiados y atendiendo al exalcalde, pero no imaginábamos es que nos iban a excluir. El primer voto de confianza que les damos es un engaño porque ustedes han sido excluyentes. ¿Cómo pretende el PP que el PSOE no tenga representación en la mancomunidad?, qué poca clase», ha afirmado para anunciar que votarán en contra de la propuesta del PP y a favor de la del PSOE.

El exalcalde se ha defendido alegando que se trataba de una propuesta tan legal como cualquier otra con respeto a los grupos políticos y, después, Olga García ha intervenido de nuevo para asegurar que no van a entrar en una «guerra de guerrillas» y ha avanzado que no se puede permitir que el agua y la mancomunidad queden a merced de manos ajenas. «No estamos de acuerdo con el trasvase de agua a la Sierra de Francia. Estamos de acuerdo en dar agua cuando no existe otra alternativa. Por los intereses de los bejaranos, nuestro voto será favorable a la propuesta del equipo de Gobierno y nos ha costado mucho llegar a esta decisión porque no nos gusta estar en el medio», ha concluído.

Antonio Cámara ha matizado que es una propuesta legal, pero en el anterior período se podía haber excluido a los ediles del PP y no lo hicieron. La votación se ha saldado con el rechazo de la propuesta del PP y la aprobación de la propuesta del PSOE gracias a los votos del equipo de Gobierno (PSOE y Tú Aportas) junto con las dos concejalas no adscritas.

Después, el alcalde ha dado lectura a varias cuestiones en las que está trabajando el equipo de Gobierno con respecto al conflicto laboral de los servicios de limpieza o la falta de personal en la oficina de turismo en una situación que Antonio Cámara supone que «nos quedamos bajo mínimos». Con respecto a la calle Arco del Monte, la contratación estaba parada y ha afirmado que ya está retomada, pero que no estaban pedidos los presupuestos ni estaba ejecutada la correspondiente modificación presupuestaria. En cuanto a La Covatilla, ha destacado que ya se ha iniciado la auditoría técnica con el concejal delegado y una empresa privada después de encontrar la V7 sin concluir.

El pleno ha avanzado con un escrito presentado por el PP para modificar la representación de las comisiones así como su fecha y hora de celebración. Al no estar incorporados los informes, no se ha incluido en el orden del día, a lo que Luis Francisco Martín ha afirmado que no se debatirá ese punto.

En cuanto al turno de ruegos y preguntas, ha comenzado su intervención la concejala no adscrita, Araceli Dorado, para plantear algunas cuestiones como su apoyo a la moción de censura sin recibir respaldo del PSOE para estar presentes en la junta de gobierno local. «No nos han dado ninguna patada en ninguna parte. No sé por qué es negativo querer trabajar gratis. No estamos enfadadas, estamos disgustadas porque hemos estado trabajando codo con codo. Hemos estado construyendo una casa entre diez y cuando ya está terminada, nos dicen que durmamos fuera. Ser llave no es ningún privilegio», ha afirmado. Por otro lado, ha afirmado que el equipo de Gobierno va a tener su apoyo después de dos años de vorágine «horrorosa» y ha añadido que «estamos muy contentas de que se haya realizado la moción de censura». «Pueden contar con nosotras para todo lo que sea bueno para los bejaranos», ha concluído.

Por su parte, la concejala de Vox, Purificación Pozo, ha asegurado que el equipo de Gobierno afirma estar reuniéndose con los trabajadores, pero se ha preguntado cómo es posible hacer ese trabajo sin estar repartidas las competencias y, también, por qué se informa primero a los medios de comunicación en lugar de informar a los concejales sabiendo que los socialistas decían que era una falta de respeto. «Hasta ahora no ha mejorado nada, ha dejado de hacer cosas programadas como el primer encuentro de bandas de música y el concierto de tributos preparado para las fiestas», ha recordado. Además, ha preguntado si ya han comenzado las contrataciones de personal, del jefe de explotación, del responsable de la escuela de esquí, de remonteros, de producción de nieve y de los servicios médicos. «Tiene el testigo en la mano y es cuestión suya lo que gestione a partir del 5 de agosto. Tienen que demostrar si saben gobernar el Ayuntamiento, pero no es solamente deporte aunque le guste a su familia».

El edil de Vox, Jonathan Sánchez, ha preguntado por el camión de baldeo después de haber salido a limpiar las calles porque tenía entendido que arreglarlo tenía un coste muy elevado que, en principio, no hubiera pasado la ITV. Además, ha realizado una petición para que el equipo de Gobierno siga adelante con la feria de antigüedades y con las ayudas al pequeño comercio a través de los bonos de la Junta de Castilla y León. También Maite Crego ha mostrado su sorpresa por la puesta en marcha del camión de baldeo y Kevin Blázquez se ha interesado por los contactos con el museo Reina Sofía y con la asociación de animales Gaia.

Javier Hernández ha sido muy crítico con «las mentiras» en relación con las carpas de las fiestas patronales, cuya licitación ya estaba firmada por ese mismo concejal y el entonces alcalde y ha recordado que él mismo fue acusado de asumir competencias sin estar aprobadas y que el equipo de Gobierno ha hecho exactamente lo mismo. También se ha defendido afirmando que los ediles del PP tampoco tenían las claves de los perfiles en las redes sociales del Ayuntamiento de Béjar y ha preguntado por la auditoría solicitada después de que fueran borrados todos los correos de la dirección festejos@aytobejar.com. «Dediquense a gobernar porque ya están gobernando, injustamente bajo mi criterio», ha concluido.

Con respecto a Rubén Martín, ha pedido información por la celebración del Freestyle debido a que no existen fondos para ello y se ha interesado por la obra de la calle Arco del Monte para recordar que se habló a finales de mayo con la técnico de Medio Ambiente para que se iniciara el expediente.

El exalcalde, Luis Francisco Martín, ha pedido al equipo de Gobierno que deje de hacer oposición a la oposición y les deje en paz. También le ha acusado de lanzar mentiras como la situación del Punto Limpio del que, ha afirmado, «está como usted lo dejó» refiriéndose a José Ángel Castellano, sobre la población censada en Béjar y sobre las cámaras ubicadas en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, el PSOE acusó al PP de que no estaban operativas y el anterior alcalde ha negado que fuera así si bien ha reconocido que falta la elección de un representante para la custodia de las imágenes. También ha lanzado sus críticas por la falta de contratación de personal para limpieza y jardines y les ha acusado de utilizar los mismos medios que el anterior equipo de Gobierno. «Pretenden hacer ver que nosotros éramos muy malos, pero no es así. Es una falta de respeto gastar agua. No mientan utilizando a las personas para desprestigiar y echarse flores que no existen», ha afirmado. También ha mostrado sus sospechas con respecto a la empresa contratada para realizar la auditoría en La Covatilla así como el interés de Javier Garrido por tener esa delegación. «Ha sido llegar usted a la delegación de La Covatilla y ha vuelto esa empresa», ha detallado. Por otro lado, ha reconocido deficiencias en la estación de esquí, pero les ha apremiado para que trabajen por abrir el telesilla de cara a la próxima temporada. «Todo lo iniciado es verdad, pero nos echaron a los dos años y eran proyectos para la legislatura», ha concluido.

Después, ha tomado la palabra el alcalde, Antonio Cámara, para dar respuesta a cada cuestión. Con respecto a Araceli Dorado, le ha agradecido su disposición así como su trabajo para fiscalizar el trabajo del equipo de Gobierno y ha anunciado que ya está trabajando para aprobar el próximo presupuestos.También ha respondido a Purificación Pozo para decirle que le parecía muy fuerte hablar de las contrataciones en tres semanas mientras PP y Vox no hicieron en La Covatilla. Con respecto al museo Reina Sofía, Cámara ha asegurado haber recibido hoy lunes un correo de ese museo y ha reconocido no haber mantenido, de momento, contacto con la asociación Gaia. En cuanto al borrado de correos, ha afirmado que existe una investigación y ha insistido en el final de contratos en distintos departamentos como el de tecnología e informática y con respecto al Freestyle, ha asegurado que se trata de una actividad sin coste para el Ayuntamiento. En cuanto al tema de las cámaras de seguridad, Antonio Cámara ha mostrado sus dudas con respecto a que se trata de una mejora solicitada por la Policía Local y ha solicitado que no se citen temas personas o familiares en el pleno. «Sabemos asumir nuestra responsabilidad» ha afirmado para recordar asuntos como la revisión de la V7 con presupuesto desde 2023 y ha lamentado que el anterior equipo de Gobierno meta prisa al actual después de haber tenido tres metros de nieve y no haber abierto las pistas.

Con respecto a las preguntas del público, una vecina ha hecho un símil para que cada concejal sea una nota musical y, todos unidos, se pueda conseguir para Béjar «una armonía y no un ruido». También ha hablado de la limpieza de las calles de la ciudad y ha propuesto poner carteles para inducir a los ciudadanos y tomen conciencia de la necesidad de mantener limpio el entorno urbano.