Béjar acoge la fiesta de la comunidad paraguaya Será mañana lunes cuando se celebre por primera vez una procesión con la patrona de Paraguay con motivo de la fiesta nacional de ese país.

TEL Béjar Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:53

La comunidad paraguaya asentada en Béjar lleva años celebrando el día de la fiesta nacional de su país con actos religiosos en honor a la Virgen de Caacupé, como patrona de ese país. Sin embargo, en esta edición, la celebración irá más allá ya que esa comunidad ha solicitado los permisos necesarios para celebrar una procesión y dar a conocer su cultura a los bejaranos.

El parque municipal de La Corredera será el punto de encuentro y el lugar desde el que partirá a partir de las 11:00 horas desde el parque de La Corredera y recorrerá la ciudad a lo largo de la calle Mayor y la Plaza hasta llegar a la iglesia de Santa María en el barrio de La Antigua. Allí se celebrará la eucaristía que, además, contará con la música de un cantante procedente de Valencia, Marco Valdés, que dará a conocer las canciones más conocidas de la cultura paraguaya.

La responsable de esa comunidad en la ciudad y promotora de esa celebración, Cristina Armoa, también ha explicado que el recorrido contará con la participación de más de medio centenar de personas de los que algunos jóvenes lucirán los trajes típicos de ese país mientras que tres niños irán ataviados con el traje de promesero, es decir, persona que realiza peregrinación para cumplir una promesa religiosa a la Virgen de Caacupé tras haber cumplido su petición. Irán cubiertos con un manto azul mientras que la Virgen lucirá el manto elaborado por las mujeres de Itauguá como promotoras de esa labor artesanal conocida como «ñandutí», encaje artesanal tradicional de ese país.

«Queremos acercar la cultura paraguaya a los bejaranos al igual que nosotros participamos en las tradiciones de la ciudad como el Corpus. Además, nos acompañarán integrantes de la asociación de Amigos de la Capa de Béjar», ha explicado Cristina Armoa. Será una convivencia entre culturas en el marco de la fiesta nacional de Paraguay, que coincide con el festivo del 8 de diciembre en honor a la Inmaculada en España.

No faltará una degustación de productos de la gastronomía paraguaya con reparto de los panecillos de almidón con queso llamados «chipas» como ejemplo de las alimentos que se elaboran en ese país. «Entre nosotros, nos apoyamos mucho porque falta todavía más información sobre la obtención de los papeles para residir en España y para trabajar», ha concluido Cristina Armoa.

EL DETALLE

UNOS TRESCIENTOS PARAGUAYOS EN BÉJAR

La comunidad paraguaya está formada en Béjar por unas 300 personas que conviven con los bejaranos con expectativas de crecer en los próximos meses. En total, la comunidad latina alcanza ya los 1.300 residentes en la ciudad.