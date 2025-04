La asociación de Parkinson afianza su presencia en la comarca de Peñaranda

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 24 de abril 2025, 21:38 Comenta Compartir

La Asociación Parkinson Salamanca ha estado presente este jueves en el mercadillo de Peñaranda de Bracamonte para dar visibilidad y sensibilizar a los ciudadanos acerca de la enfermedad y de su labor en la comarca donde 12 usuarios se benefician de sus terapias. «En Peñaranda hay más de 140 pacientes con Parkinson», dijo la presidenta de la asociación, Teresa Martín Sánchez, que recordó el lema de este año: «No des nada por sentado». Aprovechó para dar las gracias al Ayuntamiento y recordar que les hace falta un mejor espacio.

Asimismo recordó que el miércoles, 30 de abril, de 17:00 a 18:30 horas, el Centro de Desarrollo Sociocultural acogerá una charla informativa sobre la enfermedad de Parkinson y sus cuidados.

La alcaldesa Carmen Ávila acompañada de la concejal Sonsoles Núñez se acercaron a prestar su apoyo a esta asociación.

«El Parkinson me causa rigidez corporal, me provoca movimientos involuntarios, me produce dificultad al andar, me produce trastornos del sueño, me genera temblores en las piernas y también afecta a personas jóvenes», son algunas de las anotaciones que la Asociación Parkinson Salamanca ha querido subrayar con motivo del Día Mundial de Parkinson que se celebró el pasado 11 de abril. En Peñaranda se plantaron tulipanes en la plaza del Encuentro el pasado 15 de abril.

Temas

Peñaranda de Bracamonte