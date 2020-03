Arte salmantino confinado

“En mi caso, he decidido salir de Encinas y quedarme en Salamanca por una cuestión de compromiso”, señala el pintor Florencio Maíllo, a quien la reclusión en casa con su mujer y sus dos hijos (11 y 13 años) no le está resultando especialmente difícil. “Estoy conectado on line todo el día con mis alumnos, porque vivo dedicado en cuerpo y alma a la Universidad; por eso, no es ningún sacrificio, sino un disfrute y más cuando veo el compromiso de los estudiantes”, subraya Maíllo, quien también saca tiempo para la lectura y el estudio junto a sus hijos.

El mundo del arte tampoco vive ajeno a la situación de excepción y alarma que vive todo el país con motivo del coronavirus. Algunos de los artistas salmantinos que tienen fijada su residencia en la provincia reconocen afrontar con resignación, incertidumbre, responsabilidad, precaución y cierto fastidio esta obligada reclusión en casa. Pero como no hay mal que por bien no venga, para todos representa un momento, aunque sea obligado, para intensificar la creatividad y también la producción artística. Y es que el encierro provoca que las horas sean interminables y tener a mano un lápiz o un pincel hace más llevadero el confinamiento.

Quien no lo lleva tan bien es el escultor Severiano Grande, para quien la reclusión en su casa de Mozárbez se ha convertido en un “fastidio. No puedo ir al taller ni puedo pasear, ni tampoco ir a la sierra. No me gusta esta cuarentena, aunque hay que llevarla lo mejor posible”, confiesa este veterano artista, quien aprovecha los días para leer y escribir. “Estoy enfrascado en mis memorias; dado que no puede esculpir, es a lo que más tiempo le dedico”, confirma.