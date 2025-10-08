Arrancan las obras de mejora del casco histórico de Ledesma El proyecto cuenta con un total de 2.073.456 euros de presupuesto y está previsto que se desarrolle hasta marzo de 2026

Una de las maquinarias que ha iniciado las obras de la calle Lastra en Ledesma.

EÑE/ Paula Zorita Ledesma Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:15

El casco histórico de Ledesma ha comenzado su transformación. Las obras de acondicionamiento y renovación de espacios en el entorno monumental del municipio ya han dado comienzo en la calle Lastra, punto de partida de un ambicioso proyecto que busca revitalizar el corazón patrimonial de la villa.

Los primeros trabajos, centrados en la renovación de redes de agua y saneamiento, alumbrado público y pavimentación, forman parte de una actuación global que se llevará a cabo con un presupuesto de más de dos millones de euros. El contrato ha sido formalizado por el Ayuntamiento de Ledesma dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation.

El proyecto, con un valor total de adjudicación de 2.073.456 euros, se ejecutará hasta marzo de 2026 y contempla la urbanización, el soterrado de cables y la mejora del alumbrado en diversos espacios emblemáticos del municipio: Plaza Mayor, calle Lastra, calle Trucos, Plaza de San Nicolás, Plaza de Correos, Plaza del Puente, calle Pintor Sendó, calle Barco y Plaza de la Alhóndiga.

El alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, subraya que «pretendemos con esta actuación poner en valor el conjunto histórico; hay que tener en cuenta que gran parte de lo que se va a acometer necesitaba una puesta al día». Benito añade que, junto a la terminación de la restauración de la muralla, estas obras «van a poner en valor el casco histórico para que sea mucho más atractivo para los visitantes y puedan pasear de manera más cómoda, realzando su belleza».

Sobre la ejecución del proyecto, el alcalde explica que «queremos que esté terminado en marzo del próximo año, y hay que tener en cuenta que se trata de una obra muy difícil porque muchas calles son angostas y los vecinos deben continuar con su día a día. Se trabaja en equipo con la empresa adjudicataria para que se produzcan los menos trastornos posibles y mantenemos reuniones con los vecinos para informarles de todo lo que se está haciendo».

Benito se muestra confiado en el resultado: «Es cierto que ellos también saben de la importancia de esta actuación para mejorar su calidad de vida. De aquí a un año, estoy seguro de que Ledesma va a estar muy desconocida para bien».

Con el inicio de las obras en la calle Lastra, Ledesma da así el primer paso en una renovación integral que combinará la modernización de infraestructuras urbanas con la preservación de su identidad histórica, reafirmando su compromiso con el futuro sin perder de vista su pasado medieval.

