El encuentro se celebró en el salón parroquial de Santibáñez de Béjar. TEL

Arranca el XXVI circuito belenístico en la Vía de la Plata

Santibáñez de Béjar acoge la presentación del calendario de actividades, que seguirán el 13 de diciembre con la feria del belén de Beleña

Santibáñez de Béjar

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:06

La casa parroquial de Santibáñez de Béjar acogió este domingo la presentación de una nueva edición del circuito de belenes en la Vía de la Plata impulsado por Acasan. Se trata de la vigésimo sexta edición de un recorrido por nacimientos, belenes y misterios ubicados a lo largo de la Vía y aledaños. Santibáñez era la localidad ganadora del premio revelación y, por eso, acogía la presentación del circuito de este año con presencia del presidente de Acasan, Blas Rodríguez.

El montaje del belén luminoso de Beleña y la presentación del circuito han abierto este fin de semana la programación navideña, que seguirá el próximo sábado, día 13, con la celebración de la feria del belén de Beleña. El 3 de enero tendrá lugar el recorrido para ver los belenes y el día 6 se celebrará de nuevo el belén poético de Frades de la Sierra. Tampoco faltará en el programa el belén etnográfico de Sorihuela, que este año tendrá lugar el 27 de diciembre a las seis de la tarde.

El encuentro contó también con la presencia del párroco de Santibáñez, José Luis Martín de Álvaro, así como vecinos de Santibáñez, Sorihuela y Guijuelo.

