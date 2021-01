Ángel María Martín López (restaurador de artesonados): “Hay joyas en Salamanca con 500 años que hacen su función como el primer día”

–Primero, la posibilidad de hacerlo gracias al apoyo prestado por el pueblo de Narros del Castillo al ceder instalaciones municipales para su ubicación. Las motivaciones para su creación tuvieron que ver con el desconocimiento general, tanto de instituciones como de la población, del patrimonio carpintero medieval que existe en la península, en general,y en la comarca de la Moraña y tierra de Salamanca, en particular.

“No puedo olvidar la impresión que me causa, cuando lo visito, el alfarje del claustro alto de la Universidad y la cubierta de la iglesia de Aldeaseca”

–Cuando llega la hora de la restauración, ¿las instituciones se implican y sueltan el dinero necesario o se muestran recelosas?

–Una vez que las administraciones se implican en la restauración de la cubierta se realiza de forma seria y, en general, por profesionales capacitados. Indudablemente, la carpintería histórica española conocida como Carpintería de lo Blanco y realizada tanto por mudéjares como por cristianos es la gran olvidada de la historia del arte en España. Hay joyas arquitectónicas de madera en Salamanca y en Ávila realizadas hace 500 años que siguen haciendo su función como el primer día que se construyeron.

–¿Podemos presumir de esta piezas y decir que pueden competir con los mejores de España?

–No emplearía el término competir, pero sí diría que son tan insustituibles como cualquier artesonado o cubierta que podamos pensar. Forman parte de nuestra historia y las habilidades desplegadas por los carpinteros que trabajaron en estas tierra en el siglo XVI son tan exclusivas que sólo las encontramos aquí.

–¿Hay alguno en Salamanca que destaque por encima del resto?

–El nivel de exigencia de los gremios de la carpintería medieval hacía que cada carpintero diera lo mejor de sí en la obra que estaba realizando, desde este punto de vista la casi totalidad de las cubiertas salmantinas son de excelente factura, pero no puedo olvidar nunca la impresión que me causa, siempre que lo visito, el alfarje del claustro alto de la Universidad. También me fascina de manera especial la cubierta del presbiterio de la iglesia de Aldeaseca de Armuña, con un desarrollo de lazo ataujerado de 10 espectacular.

–¿Son muchos los que se han perdido?

–No tengo datos para contestar a esa pregunta, pero habida cuenta del numeroso legado que nos queda y la efectividad de la técnica de la carpintería de lo Blanco, no creo que se hayan perdido muchos.

–¿Cuánto costaría hoy en día elaborar un artesonado de estas características?

–Sin duda habría que realizar un esfuerzo económico importante; no obstante, la técnica actual permite abaratar costes y realizar cubiertas de este tipo de manera asequible.

–¿Cuál es la mejor madera para este tipo de estructuras?

–La práctica totalidad están realizadas con coníferas como el pino. De hecho, una de las teorías de por qué se llama Carpintería de lo Blanco es que este tipo de cubiertas se realizaban con maderas claras como el pino o el abeto, en contraposición con las otras maderas más oscuras como el olmo o el roble empleadas en la Carpintería de lo Prieto.

–¿Diría que es un oficio que se ha perdido?

–Aunque no es muy conocido, es un oficio que, gracias a la interpretación del manuscrito de Diego López de Arenas (carpintero alarife de la Sevilla del siglo XVII), nos permite hoy día comprender y realizar cualquier tipo de cubierta.