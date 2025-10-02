Aldehuela honra a la Virgen del Rosario

Instantes de la procesión de la Virgen del Rosario del pasado año en Aldehuela de la Bóveda.

EÑE / Paula Zorita Aldehuela de la Bóveda Jueves, 2 de octubre 2025, 05:30

Aldehuela de la Bóveda se prepara para cinco días de fiesta en honor a la Virgen del Rosario, que se prolongarán hasta el próximo martes. La localidad vivirá jornadas repletas de tradición, cultura, música, citas gastronómicas y actividades para todas las edades y gustos.

El arranque de las celebraciones tendrá lugar hoy con la final del campeonato de cartas y juegos de mesa, seguida de una degustación de jamón que dará la bienvenida a vecinos y visitantes.

Mañana viernes, las peñas recorrerán las calles con charanga y tinto de verano, antes de la coronación de las reinas y el pregón a cargo de Jesús Benito Zarza, 'Jesús Kiko'. La noche se completará con una actuación musical, capea nocturna y la discoteca Samuray.

El sábado, la programación incluirá desde la exposición de pintura Tauromaquia hasta hinchables y degustaciones, además de la tradicional ofrenda floral. Por la tarde, los novillos de cajón y las vaquillas recorrerán las calles, mientras que por la noche el grupo Rumba Stres, la orquesta Nexia y DJ Kilo pondrán ritmo a la plaza.

El domingo contará con misa, bueyada infantil y los 'autos locos', culminando con el concierto de Vandidos.

El lunes, la jornada estará dedicada a los más pequeños y a los mayores, con hinchables, degustaciones, comida popular, espectáculos de magia y karaoke.

El cierre, el martes, combinará juegos tradicionales como la calva y la rana, más degustaciones, calderillo de ternera, bingo y la entrega de trofeos, que pondrá fin a estas fiestas tan esperadas.

El programa

Hoy

19:00 horas. Final del campeonato de cartas y juegos de mesa.

20:00 horas. Degustación de jamón.

Viernes, 3

19:30 horas. Desfile de peñas con charanga y tinto de verano.

20:30 horas. Coronación de las reinas y pregón a cargo de Jesús Benito Zarza, 'Jesús Kiko'.

23:30 horas. Actuación musical.

0:30 horas. Capea nocturna.

1:30 horas. Discoteca Samuray.

Sábado, 4

11:00 horas. Exposición de pintura Tauromaquia, de Ángel Benito.

11:30 horas. Hinchables.

12:30 horas. Panceta y «algo más».

17:00 horas. Ofrenda floral.

18:00 horas. Novillo de cajón y vaquillas por las calles y la plaza.

20:00 horas. Grupo Rumba Stres.

0:00 horas. Orquesta Nexia y DJ Kilo.

Domingo, 5

12:30 horas. Misa.

17:00 horas. Bueyada infantil.

18:00 horas. Autos locos.

21:00 horas. Grupo Vandidos.

Lunes, 6

11:30 horas. Hinchables para niños y tren.

12:00 horas. Misa de mayores.

12:30 horas. Degustación de jamón.

15:00 horas. Comida de mayores.

19:00 horas. Actuación de Mago de Guardia.

21:00 horas. Chichas con huevo.

22:30 horas. Concurso de karaoke.

Martes, 7

11:00 horas. Calva y rana.

11:30 horas. Juegos tradicionales.

13:00 horas. Degustación de jamón.

15:00 horas. Calderillo de ternera.

16:00 horas. Bingo.

19:00 horas. Entrega de trofeos.

Benedicto Gutiérrez, alcalde: «Está prevista la apertura de las nuevas piscinas el próximo año» El alcalde de Aldehuela de la Bóveda afronta un nuevo ciclo festivo en honor a la Virgen del Rosario con alegría y habla de los proyectos del municipio de manera ilusionante. ¿Qué novedades tienen las fiestas? —Hemos incluido una propuesta que nos han hecho los vecinos. Se trata de la capea nocturna, que esperamos tenga gran aceptación. Del resto del programa, ¿qué destacaría? —El resto continúa en la tónica de otros años, porque hay citas como los autos locos, que no dejan de crecer en número de participantes, o, por ejemplo, el novillo de cajón, que cada año se espera con mucha ilusión, así como los mini bueyes. Tampoco hay que olvidar las propuestas musicales o gastronómicas y las degustaciones. ¿Qué mensaje envía a los vecinos? —Que disfruten y se diviertan, pero siempre desde el respeto y la convivencia. Quiero agradecer la colaboración de los vecinos, que aportan su granito de arena para que las fiestas sean un éxito. ¿Qué proyectos se han llevado a cabo este año en Aldehuela? —Hemos acometido una parte de la remodelación del centro social, que se va a preinaugurar con una exposición durante las fiestas. Está previsto finalizar la obra integral antes de que termine el año. ¿En qué más están trabajando? —Hemos llevado a cabo el cambio de luminarias en calles, parque y pabellón, y se ha ejecutado la segunda fase de la obra de las piscinas. La tercera fase comenzará en breve y también se completará antes de fin de año. Está prevista la apertura para la próxima temporada de baño.