Entrada del nuevo colegio de Aldeatejada. FOTOS: EÑE
Infraestructuras de primer nivel para un municipio de 2.500 vecinos en Aldeatejada

El Consistorio afianza el crecimiento de la localidad mediante inversiones en infraestructuras educativas y sanitarias, ayudas escolares y la remodelación de la plaza de la Iglesia para mejorar su accesibilidad. Además, consolida un modelo de municipio moderno, dinámico, participativo y orientado a la calidad de vida de sus habitantes

EÑE / Francisco Martín

Aldeatejada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30

El Consistorio de Aldeatejada continúa apostando por el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos a través de una serie de actuaciones urbanísticas y de servicios que consolidan al municipio como un referente en la provincia. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la construcción del nuevo colegio, una infraestructura demandada durante ocho años que la Junta de Castilla y León ha hecho realidad con una inversión de 5,2 millones de euros.

El nuevo centro educativo, con 2.726 metros cuadrados, cuenta con tres unidades de Educación Infantil y seis de Primaria, además de salas de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, cocina, comedor y amplios espacios exteriores con zonas de juego, pista polideportiva y aparcamiento. Más de 160 alumnos del municipio estudian en sus instalaciones, evitando desplazamientos a otros colegios de la capital.

Para garantizar la seguridad de los escolares, la obra de instalación de semáforos en la calle Molino del Zurguén, adjudicada por 40.000 euros, permitirá un cruce seguro para los niños que acudan al nuevo colegio. Además, la reorganización del tráfico, con calles de sentido único y ampliación de aceras, favorecerá la circulación y la seguridad peatonal en la zona, beneficiando directamente a los escolares y a sus familias.

Por otro lado, el Consistorio ha publicado también la nueva convocatoria de ayudas para material escolar para el curso 2025-2026, que este año se extiende no solo a los alumnos de Primaria, sino también a los de Educación Secundaria. La cuantía total se ha incrementado de 8.000 a 10.000 euros, con un máximo de 75 euros por niño, beneficiando a más de 130 familias. El plazo de presentación estará abierto hasta el 16 de octubre.

Infografía de como quedará la plaza de la Iglesia.

Otro proyecto de gran relevancia es la renovación de la plaza de la Iglesia, con un presupuesto aproximado de 130.000 euros. La intervención permitirá modernizar los 350 metros cuadrados del espacio, incluyendo pavimentos diferenciados, nueva iluminación, mobiliario urbano, fuente y mantenimiento del arbolado existente. La gran cruz que preside la plaza se trasladará a la zona verde colindante, mejorando la accesibilidad y el carácter central del lugar.

El consultorio médico también ha recibido importantes mejoras, con una inversión total de 112.174 euros. La instalación de aerotermia, el aislamiento térmico del edificio y la creación de un aparcamiento para usuarios y trabajadores garantizan mayor confort y eficiencia energética. Además, se sustituyeron puertas y ventanas para reforzar el aislamiento, complementando intervenciones previas en acústica y confort.

Con estas iniciativas, el Consistorio no solo moderniza sus infraestructuras, sino que también refuerza su carácter de municipio dinámico, consolidando su proyección de futuro.

