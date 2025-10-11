Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los multitudinarios desfiles de cabezudos del año pasado, en la Plaza Mayor de Alba de Tormes. EÑE
Alba de Tormes se viste de fiesta: consulta aquí el programa completo de sus fiestas en honor a Santa Teresa 2025

Del 10 al 22 de octubre, la villa ducal celebra 12 días de tradición, música, toros y actividades para todas las edades

EÑE / Francisco Martín

Alba de Tormes

Sábado, 11 de octubre 2025, 05:30

Alba de Tormes se prepara para vivir doce días de fiesta, del 10 al 22 de octubre, en honor a Santa Teresa de Jesús. Con más de 125 actividades, el programa combina tradición, cultura, deporte, música y diversión para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores, con citas destacadas como toros del cajón, encierros, verbenas y la emblemática Feria del Barro.

El programa

Hoy

16:00 horas. Encuentro en Curva Sur amenizado por charanga.

17:00 horas. Toro del cajón por las calles Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y plaza de toros cubierta. Al finalizar, la cita continuará con una capea popular, amenizada por charanga, y discoteca móvil.

22:00 horas. Encierro nocturno y capea con charanga.

Además, Feria del Barro todo el día.

11:00 horas. Apertura de la Feria del Barro en la Plaza Mayor. Exhibición y concurso profesional de la mejor pieza de la feria, relacionado con la figura de Santa Teresa de Jesús.

12:00 horas. Apertura del Museo de Alfarería y presentación de las actuaciones del proyecto Ceramitur.

12:30 horas. Taller familiar de cerámica a cargo de Isabel Robledo, de Villamayor.

13:00 horas. Inauguración oficial de la feria con el acompañamiento del grupo 'Charro Albense'.

13:30 horas. Demostración de alfarería tradicional de mujeres con torno de suelo manual, a cargo de Carmen Pascual, de Moveros (Zamora).

18:00 horas. Demostración de pintura creativa con técnica persa, a cargo del taller 'Alfacer' de Ávila.

21:00 horas. Cierre de la feria.

Mañana

17:00 horas. Finales de tenis y pádel del V Torneo Villa de Alba de Tormes.

Además, Feria del Barro todo el día

11:00 horas. Apertura de la Feria del Barro en la Plaza Mayor. Exhibición y concurso profesional de la mejor pieza de la feria, relacionado con la figura de Santa Teresa de Jesús.

11:30 horas. Concurso profesional 'Un kilo de barro'.

13:00 horas. Taller infantil a cargo de Lola Velasco, de Segovia.

17:00 horas. Bautismo de barro para todas las personas que quieran experimentar el torno.

17:00 horas. Taller con Yimin Fei.

17:30 horas. Demostración de pieza tradicional de alfarería de Moveros (Zamora), a cargo de Carmen Pascual.

18:30 horas. Corte de jamón solidario en plato de barro, a beneficio de 'Cris contra el Cáncer'.

20:00 horas. Fallo y entrega de premios de los concursos profesionales.

21:00 horas. Cierre de la feria.

Lunes, día 13

11:00 horas. Playback infantil en la plaza de toros. Durante la deliberación del jurado actuará Iris Monje, finalista del microconcierto internacional junior.

Martes, día 14

11:00 horas. Reconocimiento a la persona de mayor edad del municipio.

12:00 horas. Salida de clausura de la imagen de Santa Teresa de Jesús.

12:30 horas. Santa misa en la basílica de la Anunciación.

17:30 horas. Ofrenda floral en la plaza del Peregrino.

18:30 horas. Chupinazo con DJ's locales en el parking de la calle Hospital.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

21:30 horas. Pregón de fiestas a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca, desde el balcón de la Casa Consistorial. Al terminar, toro de fuego sin buscapiés.

22:15 horas. Orquesta 'Diamante Show Band' en la Plaza Mayor.

0:30 horas. Toro de fuego sin buscapiés. Al terminar, continuará la orquesta y DJ's locales.

Miércoles, día 15 (Santa Teresa)

11:00 a 14:00 horas. Pasacalles amenizado con charanga.

12:30 horas. Santa misa presidida por el obispo José Luis Retana en la basílica de la Anunciación.

13:00 horas. Salida de cabezudos desde la Plaza Mayor.

14:00 a 17:00 horas. Pasacalles amenizado con charanga.

17:00 horas. Acto de reconocimiento como Hijo Adoptivo de la villa ducal y Medalla de Honor en la basílica de la Anunciación.

18:00 horas. Rosario en la basílica de la Anunciación.

18:30 horas. Procesión de Santa Teresa y del Santo Brazo.

20:00 horas. Misa de la novena en la basílica de la Anunciación, presidida por Francisco Sánchez Oreja.

21:00 horas. Tributo a El Canto del Loco en la Plaza Mayor.

22:00 horas. Toro de fuego sin buscapiés. Al terminar, continuará el tributo.

Jueves, día 16 (Día del Mayor)

11:30 horas. Encuentro de mayores y visita a la exposición 'Bernardo Pérez, historia en barro y filigrana'.

11:30 horas. Charanga por las residencias.

12:30 horas. Misa cantada por el grupo 'Charro Albense'. Al terminar, dulces, pastas y baile en la Plaza Mayor.

14:30 horas. Pasacalles con charanga hasta la plaza de toros.

15:00 horas. Comida.

16:00 horas. Homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro y bingo con regalos.

18:00 horas. Actuación musical con DJ Iker.

19:30 horas. Chocolate con bizcochos.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

Viernes, día 17

10:00 horas. Lectura continuada en la iglesia de San Juan Apóstol.

12:30 horas. Santa misa en la basílica de la Anunciación.

13:30 horas. Pasacalles con charanga.

17:00 horas. Humor amarillo en la plaza de toros cubierta.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

21:30 horas. XXXIV edición playback adultos en la plaza de toros cubierta. Al finalizar, toro de fuego sin buscapiés en la Plaza Mayor.

23:45 horas. Orquesta 'Malibú' en la calle Edades del Hombre.

2:30 horas. Toro de fuego con buscapiés en la Plaza Mayor. Al terminar, continuará la orquesta y sesión de DJ's.

Sábado, día 18 (Día de las Peñas)

7:30 horas. Pasacalles con charanga en la calle Don Alejandro.

7:45 horas. Preencierro con huevos con chorizo en la Curva Sur.

8:30 horas. Encierro de vaquillas y capea popular con charanga.

10:30 horas. X Torneo de Ajedrez Infantil en la Casa Molino y absoluto en el salón multiusos del ayuntamiento.

12:00 horas. Partido de fútbol alevín.

12:30 horas. Santa misa en la basílica de la Anunciación.

13:00 horas. Salida de cabezudos con charanga desde la Plaza Mayor.

13:30 horas. Partido de fútbol infantil.

14:00 horas. Comida de peñas.

16:00 horas. Partido de fútbol aficionado.

17:30 horas. Concurso de cortes en la plaza de toros cubierta.

18:00 horas. Partido de fútbol sala en el pabellón municipal: C.D. Albense C.F. vs A.D.C. Lugo.

18:00 horas. Visita guiada gratuita por el Museo Carmus.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la iglesia de la Anunciación.

22:00 horas. Correfoc 'Alien's Foc', de la compañía Scura Splats.

0:00 horas. Verbena con la orquesta 'Vulkano Show' en la Plaza Mayor.

2:00 horas. Toro de fuego con buscapiés. Continuará la orquesta y la sesión de DJ's.

Domingo, día 19 (Día de las Mozas)

10:30 horas. Pasacalles con charanga.

11:00 horas. Encierro de novillos y capea con charanga.

12:00 horas. Musical Mamma Mía.

12:30 horas. Encierro de mini bueyes.

13:30 horas. Misa en la basílica de la Anunciación.

13:30 horas. Cabezudos con charanga.

14:00 horas. Pasacalles con charanga.

18:00 horas. Lectura del manifiesto por el Día del Cáncer de Mama.

19:30 horas. Musical Mamma Mía.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la iglesia de la Anunciación.

21:00 horas. Toro de fuego sin buscapiés.

21:30 horas. Concierto 'Destrangis', tributo a Estopa, en la Plaza Mayor.

Lunes, día 20 (Día de la Mujer y el Deporte)

11:00 horas. Encuentro de mujeres y visita a la exposición 'Bernardo Pérez, historia en barro y filigrana'.

12:30 horas. Misa cantada por el grupo 'Charro Albense'. Al terminar, dulces, pastas y baile en la Plaza Mayor.

14:30 horas. Pasacalles con charanga hasta la plaza de toros.

15:00 horas. Comida y bingo con regalos.

18:00 horas. Actuación musical con DJ Harry.

19:30 horas. Chocolate con bizcochos.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

Además, por el Día del Deporte:

16:30 horas. Campeonato de fútbol sala.

18:30 horas. Botigol.

19:00 horas. Campeonato de basket 3 contra 3.

20:00 horas. Concurso de triples.

Martes, día 21 (Día del Niño)

12:30 horas. Misa en la basílica de la Anunciación.

15:30 a 18:30 horas. Hinchables en la plaza del Grano.

17:00 a 18:30 horas. Talleres de manualidades (previa inscripción).

18:30 horas. Merienda infantil en la Plaza Mayor (con tique).

19:00 horas. Encierro con carretones desde la Plaza Mayor.

19:30 horas. Actuación musical infantil en la Plaza Mayor.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

21:00 horas. Toro de fuego sin buscapiés.

Miércoles, día 22 (Día de la Octava)

12:30 horas. Misa presidida por Francisco Sánchez Oreja en la basílica de la Anunciación.

18:00 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

19:00 horas. Procesión de traslado de Santa Teresa a clausura.

21:30 horas. Encierro de dos toros de fuego sin buscapiés.

22:00 horas. Concierto 'Malas Compañías' en la Plaza Mayor.

23:45 horas. Toro de fuego con buscapiés.

0:00 horas. Quema de la capilla y bomba final.

