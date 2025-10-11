Alba de Tormes se viste de fiesta: consulta aquí el programa completo de sus fiestas en honor a Santa Teresa 2025

Uno de los multitudinarios desfiles de cabezudos del año pasado, en la Plaza Mayor de Alba de Tormes.

Alba de Tormes se prepara para vivir doce días de fiesta, del 10 al 22 de octubre, en honor a Santa Teresa de Jesús. Con más de 125 actividades, el programa combina tradición, cultura, deporte, música y diversión para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores, con citas destacadas como toros del cajón, encierros, verbenas y la emblemática Feria del Barro.

El programa

Hoy

16:00 horas. Encuentro en Curva Sur amenizado por charanga.

17:00 horas. Toro del cajón por las calles Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y plaza de toros cubierta. Al finalizar, la cita continuará con una capea popular, amenizada por charanga, y discoteca móvil.

22:00 horas. Encierro nocturno y capea con charanga.

Además, Feria del Barro todo el día.

11:00 horas. Apertura de la Feria del Barro en la Plaza Mayor. Exhibición y concurso profesional de la mejor pieza de la feria, relacionado con la figura de Santa Teresa de Jesús.

12:00 horas. Apertura del Museo de Alfarería y presentación de las actuaciones del proyecto Ceramitur.

12:30 horas. Taller familiar de cerámica a cargo de Isabel Robledo, de Villamayor.

13:00 horas. Inauguración oficial de la feria con el acompañamiento del grupo 'Charro Albense'.

13:30 horas. Demostración de alfarería tradicional de mujeres con torno de suelo manual, a cargo de Carmen Pascual, de Moveros (Zamora).

18:00 horas. Demostración de pintura creativa con técnica persa, a cargo del taller 'Alfacer' de Ávila.

21:00 horas. Cierre de la feria.

Mañana

17:00 horas. Finales de tenis y pádel del V Torneo Villa de Alba de Tormes.

Además, Feria del Barro todo el día

11:00 horas. Apertura de la Feria del Barro en la Plaza Mayor. Exhibición y concurso profesional de la mejor pieza de la feria, relacionado con la figura de Santa Teresa de Jesús.

11:30 horas. Concurso profesional 'Un kilo de barro'.

13:00 horas. Taller infantil a cargo de Lola Velasco, de Segovia.

17:00 horas. Bautismo de barro para todas las personas que quieran experimentar el torno.

17:00 horas. Taller con Yimin Fei.

17:30 horas. Demostración de pieza tradicional de alfarería de Moveros (Zamora), a cargo de Carmen Pascual.

18:30 horas. Corte de jamón solidario en plato de barro, a beneficio de 'Cris contra el Cáncer'.

20:00 horas. Fallo y entrega de premios de los concursos profesionales.

21:00 horas. Cierre de la feria.

Lunes, día 13

11:00 horas. Playback infantil en la plaza de toros. Durante la deliberación del jurado actuará Iris Monje, finalista del microconcierto internacional junior.

Martes, día 14

11:00 horas. Reconocimiento a la persona de mayor edad del municipio.

12:00 horas. Salida de clausura de la imagen de Santa Teresa de Jesús.

12:30 horas. Santa misa en la basílica de la Anunciación.

17:30 horas. Ofrenda floral en la plaza del Peregrino.

18:30 horas. Chupinazo con DJ's locales en el parking de la calle Hospital.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

21:30 horas. Pregón de fiestas a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca, desde el balcón de la Casa Consistorial. Al terminar, toro de fuego sin buscapiés.

22:15 horas. Orquesta 'Diamante Show Band' en la Plaza Mayor.

0:30 horas. Toro de fuego sin buscapiés. Al terminar, continuará la orquesta y DJ's locales.

Miércoles, día 15 (Santa Teresa)

11:00 a 14:00 horas. Pasacalles amenizado con charanga.

12:30 horas. Santa misa presidida por el obispo José Luis Retana en la basílica de la Anunciación.

13:00 horas. Salida de cabezudos desde la Plaza Mayor.

14:00 a 17:00 horas. Pasacalles amenizado con charanga.

17:00 horas. Acto de reconocimiento como Hijo Adoptivo de la villa ducal y Medalla de Honor en la basílica de la Anunciación.

18:00 horas. Rosario en la basílica de la Anunciación.

18:30 horas. Procesión de Santa Teresa y del Santo Brazo.

20:00 horas. Misa de la novena en la basílica de la Anunciación, presidida por Francisco Sánchez Oreja.

21:00 horas. Tributo a El Canto del Loco en la Plaza Mayor.

22:00 horas. Toro de fuego sin buscapiés. Al terminar, continuará el tributo.

Jueves, día 16 (Día del Mayor)

11:30 horas. Encuentro de mayores y visita a la exposición 'Bernardo Pérez, historia en barro y filigrana'.

11:30 horas. Charanga por las residencias.

12:30 horas. Misa cantada por el grupo 'Charro Albense'. Al terminar, dulces, pastas y baile en la Plaza Mayor.

14:30 horas. Pasacalles con charanga hasta la plaza de toros.

15:00 horas. Comida.

16:00 horas. Homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro y bingo con regalos.

18:00 horas. Actuación musical con DJ Iker.

19:30 horas. Chocolate con bizcochos.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

Viernes, día 17

10:00 horas. Lectura continuada en la iglesia de San Juan Apóstol.

12:30 horas. Santa misa en la basílica de la Anunciación.

13:30 horas. Pasacalles con charanga.

17:00 horas. Humor amarillo en la plaza de toros cubierta.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

21:30 horas. XXXIV edición playback adultos en la plaza de toros cubierta. Al finalizar, toro de fuego sin buscapiés en la Plaza Mayor.

23:45 horas. Orquesta 'Malibú' en la calle Edades del Hombre.

2:30 horas. Toro de fuego con buscapiés en la Plaza Mayor. Al terminar, continuará la orquesta y sesión de DJ's.

Sábado, día 18 (Día de las Peñas)

7:30 horas. Pasacalles con charanga en la calle Don Alejandro.

7:45 horas. Preencierro con huevos con chorizo en la Curva Sur.

8:30 horas. Encierro de vaquillas y capea popular con charanga.

10:30 horas. X Torneo de Ajedrez Infantil en la Casa Molino y absoluto en el salón multiusos del ayuntamiento.

12:00 horas. Partido de fútbol alevín.

12:30 horas. Santa misa en la basílica de la Anunciación.

13:00 horas. Salida de cabezudos con charanga desde la Plaza Mayor.

13:30 horas. Partido de fútbol infantil.

14:00 horas. Comida de peñas.

16:00 horas. Partido de fútbol aficionado.

17:30 horas. Concurso de cortes en la plaza de toros cubierta.

18:00 horas. Partido de fútbol sala en el pabellón municipal: C.D. Albense C.F. vs A.D.C. Lugo.

18:00 horas. Visita guiada gratuita por el Museo Carmus.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la iglesia de la Anunciación.

22:00 horas. Correfoc 'Alien's Foc', de la compañía Scura Splats.

0:00 horas. Verbena con la orquesta 'Vulkano Show' en la Plaza Mayor.

2:00 horas. Toro de fuego con buscapiés. Continuará la orquesta y la sesión de DJ's.

Domingo, día 19 (Día de las Mozas)

10:30 horas. Pasacalles con charanga.

11:00 horas. Encierro de novillos y capea con charanga.

12:00 horas. Musical Mamma Mía.

12:30 horas. Encierro de mini bueyes.

13:30 horas. Misa en la basílica de la Anunciación.

13:30 horas. Cabezudos con charanga.

14:00 horas. Pasacalles con charanga.

18:00 horas. Lectura del manifiesto por el Día del Cáncer de Mama.

19:30 horas. Musical Mamma Mía.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la iglesia de la Anunciación.

21:00 horas. Toro de fuego sin buscapiés.

21:30 horas. Concierto 'Destrangis', tributo a Estopa, en la Plaza Mayor.

Lunes, día 20 (Día de la Mujer y el Deporte)

11:00 horas. Encuentro de mujeres y visita a la exposición 'Bernardo Pérez, historia en barro y filigrana'.

12:30 horas. Misa cantada por el grupo 'Charro Albense'. Al terminar, dulces, pastas y baile en la Plaza Mayor.

14:30 horas. Pasacalles con charanga hasta la plaza de toros.

15:00 horas. Comida y bingo con regalos.

18:00 horas. Actuación musical con DJ Harry.

19:30 horas. Chocolate con bizcochos.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

Además, por el Día del Deporte:

16:30 horas. Campeonato de fútbol sala.

18:30 horas. Botigol.

19:00 horas. Campeonato de basket 3 contra 3.

20:00 horas. Concurso de triples.

Martes, día 21 (Día del Niño)

12:30 horas. Misa en la basílica de la Anunciación.

15:30 a 18:30 horas. Hinchables en la plaza del Grano.

17:00 a 18:30 horas. Talleres de manualidades (previa inscripción).

18:30 horas. Merienda infantil en la Plaza Mayor (con tique).

19:00 horas. Encierro con carretones desde la Plaza Mayor.

19:30 horas. Actuación musical infantil en la Plaza Mayor.

19:30 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

21:00 horas. Toro de fuego sin buscapiés.

Miércoles, día 22 (Día de la Octava)

12:30 horas. Misa presidida por Francisco Sánchez Oreja en la basílica de la Anunciación.

18:00 horas. Rosario y misa de la novena en la basílica de la Anunciación.

19:00 horas. Procesión de traslado de Santa Teresa a clausura.

21:30 horas. Encierro de dos toros de fuego sin buscapiés.

22:00 horas. Concierto 'Malas Compañías' en la Plaza Mayor.

23:45 horas. Toro de fuego con buscapiés.

0:00 horas. Quema de la capilla y bomba final.