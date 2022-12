Agresión racista en la hospedería de la Peña de Francia: “Yo soy español y tú, un extranjero de mierda”

El gerente de la hospedería de la Peña de Francia, y también camarero de la cafetería del recinto, Bruno Ninck, habla con absoluta franqueza sobre lo vivido hace un par de días durante su jornada laboral: “Estoy asustado”, confiesa con voz entrecortada cuando trata de relatar el desagradable episodio.

Todo comenzó cuando un autobús, procedente de Jaén, se detuvo en la Peña de Francia. Entre los clientes que accedieron a la cafetería del establecimiento, una pareja hizo el ademán de dirigirse, sin pedir permiso previo, a los servicios.

Bruno Ninck intervino para informarles de que los servicios eran únicamente para los clientes, ante lo cual el hombre, haciendo caso omiso, siguió su camino mientras descargada toda su furia contra el hostelero al percibir su acento extranjero. Bruno es originario de Brasil y, aunque lleva 18 años en España, aún tiene cierto acento por el que muchos visitantes preguntan con curiosidad. Este no fue el caso: “¿Qué tienes tú que decirme a mí, marroquí de mierda? Yo soy español, y tú un mierda”, fueron algunas de las palabras que el viajero le dedicó a Bruno.

El agresor llegó a pedir la hoja de reclamaciones, a pesar de que Bruno le explicó que los baños no eran públicos, como él sostenía en todo momento. El hombre finalmente decidió no rellenar ningún papel, aunque siguió con las agresiones verbales: “Soy policía y tú eres un extranjero de mierda, a mí me vas a hablar de leyes; tú tranquilo, que ya volveré a por ti”. El episodio acabó cuando la mujer consiguió arrastrar al hombre hacia el autobús, en el momento en el que Bruno marcaba el número de la Guardia Civil, que no pudo acudir en ese momento.

Este miércoles el hostelero no fue a trabajar. “Tengo miedo, y no estoy bien para atender al público”. Asegura también que jamás había vivido una situación de racismo desde que vino al país: “Yo no vivo en un piso patera ni me dedico a mandar dinero a otro país; vivo en El Maíllo, acabo de comprar un terreno para hacerme una casa; mi pareja y amigos están aquí; vine para hacer un máster en la Universidad de Salamanca, por su buena fama, me gusta este país, los toros...”, afirma.

De momento las pesquisas no han dado sus frutos, aunque Bruno ha contactado con la compañía de autobuses para localizar al agresor y volverá a acudir a la Guardia Civil.