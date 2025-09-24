Una agenda llena de retos de trabajo en San Pedro del Valle

EÑE Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El trabajo desarrollado por el Consistorio permitirá al municipio contar con un bar «renovado, más funcional y que pueda ser una referencia en la zona en la que no quedan este tipo de establecimientos abiertos», tal como señaló el primer edil, Alberto Torres, «se ha previsto incluso realizar una instalación fotovoltaica en el bar para que sea más atractivo para los futuros gestores».

Además, también se ha pedido con el POE 2025 que la energía de las placas solares de los sondeos cuenten con unas baterías, de manera que esa energía acumulada se pueda gastar en horario nocturno para el servicio de las bombas de agua.

Por otra parte, también se ha solicitado poder contar con un nuevo depósito de agua en la pedanía de Carrascal de Velambélez, puesto que «contamos con mucha cantidad de agua en los sondeos pero la tubería tiene una sección pequeña», indicó el alcalde, «con esta medida queremos que se pueda acumular más agua para garantizar el sumnistro en verano, cuando crece la demanda».

En el ámbito urbanístico la localidad espera poder dar en breve un impulso al pabellón multiusos. «Está bloqueada la inversión de 2022/2023, puesto que en Diputación deben adjudicar esta obra. Una vez que se adjudique llegará el turno del Ayuntamiento para poder descongestionar la inversión prevista en el bienio 2024/2025 y queremos llevar a cabo las dos obras de manera consecutiva para agilizar todo el proceso de la obra».

Asimismo, desde el Ayuntamiento se busca dar un impulso a la actividad cultural municipal, algo para los que se ha preparado la creación de un club de lectura junto con la reactivación de la asociación cultural de la localidad, de forma que incluso ambas propuestas dinamizadoras para los vecinos puedan funcionar como un tándem impulsando otras propuestas posteriores.