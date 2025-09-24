Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva entrada de San Pedro del Valle. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

Una agenda llena de retos de trabajo en San Pedro del Valle

Mejorar la instalación del bar, aprovechar la energía de las placas solares, arreglos de carreteras e incluso impulsar la obra del pabellón, son sus objetivos

EÑE

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00

El trabajo desarrollado por el Consistorio permitirá al municipio contar con un bar «renovado, más funcional y que pueda ser una referencia en la zona en la que no quedan este tipo de establecimientos abiertos», tal como señaló el primer edil, Alberto Torres, «se ha previsto incluso realizar una instalación fotovoltaica en el bar para que sea más atractivo para los futuros gestores».

Además, también se ha pedido con el POE 2025 que la energía de las placas solares de los sondeos cuenten con unas baterías, de manera que esa energía acumulada se pueda gastar en horario nocturno para el servicio de las bombas de agua.

Por otra parte, también se ha solicitado poder contar con un nuevo depósito de agua en la pedanía de Carrascal de Velambélez, puesto que «contamos con mucha cantidad de agua en los sondeos pero la tubería tiene una sección pequeña», indicó el alcalde, «con esta medida queremos que se pueda acumular más agua para garantizar el sumnistro en verano, cuando crece la demanda».

En el ámbito urbanístico la localidad espera poder dar en breve un impulso al pabellón multiusos. «Está bloqueada la inversión de 2022/2023, puesto que en Diputación deben adjudicar esta obra. Una vez que se adjudique llegará el turno del Ayuntamiento para poder descongestionar la inversión prevista en el bienio 2024/2025 y queremos llevar a cabo las dos obras de manera consecutiva para agilizar todo el proceso de la obra».

Asimismo, desde el Ayuntamiento se busca dar un impulso a la actividad cultural municipal, algo para los que se ha preparado la creación de un club de lectura junto con la reactivación de la asociación cultural de la localidad, de forma que incluso ambas propuestas dinamizadoras para los vecinos puedan funcionar como un tándem impulsando otras propuestas posteriores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  2. 2 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  3. 3 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  4. 4 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  5. 5 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  6. 6 La verdadera sorpresa del vacuno
  7. 7 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  8. 8 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  9. 9 Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión
  10. 10 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una agenda llena de retos de trabajo en San Pedro del Valle

Una agenda llena de retos de trabajo en San Pedro del Valle