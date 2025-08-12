Adrenalina pura en Villarino

S. Dorado Villarino de los Aires Martes, 12 de agosto 2025, 05:00 Compartir

La localidad arribeña más exigente en cuanto a festejos estivales se refiere, Villarino de los Aires, exhibe una programación en honor a San Roque en la que las rondas por los bares, las charangas mañaneras y los pasacalles no dejan lugar para el descanso; durante casi un mes, el pueblo hace gala de su carácter incombustible.

Así como la carne de toro marca el final de las fiestas con una sabrosa comida, los astados salpican de frenesí las jornadas tanto por la noche como por las mañanas. La novillada del día 14 tiene como protagonista a Ignacio López Chaves; la del sábado, a la ganadería La Campana; y la del lunes, a la ganadería Valdeflores.

Hasta la cultura se abre hueco en una cargada agenda el día 15, con la presentación del libro y el coloquio 'Cruzando Horizontes', de Nuria Corral y Natxo Viana. Las peñas son coprotagonistas de las actividades más festivas, junto con charangas y tamborileros.

El día 16, día grande de las fiestas, los mayordomos encabezan un pasacalles previo a la misa, la procesión y un opíparo convite, aperitivo de una gran tarde de festival con todo tipo de shows y actividades.

Los cabezudos y las rondas por la mañana, junto al encierro, siguen un meticuloso patrón en varias de las jornadas, ya que San Roque está hecho para los valientes; las celebraciones comenzaron el día 26 de julio.

Desde entonces y durante los próximos días, las vaquillas, los DJs, la implicación de las peñas y su colaboración, y el trabajo del Consistorio hacen posible variadas charangas y orquestas, espectáculos para todas las generaciones y, en definitiva, actos que se extienden desde la Plaza Mayor hasta la plaza del Sagrario, las pistas deportivas y el centro cultural.

San Roque deja una estela de recuerdos imborrables, una marcha digna del mayor de los festivales y un ritmo acelerado.

El programa

Hoy

23:30 horas. DJs - Capea nocturna.

0:05 horas. Suelta de vaquillas.

Mañana

23:00 horas. Desfile de peñas.

23:30 horas. Pregón de fiestas.

0:20 horas. Orquesta Malasia.

Jueves, 14

10:15 horas. Cabezudos.

11:00 horas. Encierro y vaquilla.

12:00 horas. Bueyada infantil.

18:30 horas. Novillada.

22:00 horas. Trío Trimanfaya.

0:00 horas. Orquesta La Huella.

Viernes, 15

13:00 horas. Santa misa.

19:00 horas. Presentación de libro.

22:00 horas. Trío Ritual.

0:00 horas. Macrodiscoteca.

Sábado, 16

12:30 horas. Misa y procesión.

18:00 horas. Color Fest Villarino.

22:00 horas. Trío Casanova.

0:00 horas. Orquesta 4ª Calle.

Domingo, 17

10:15 horas. Cabezudos.

11:00 horas. Encierro y vaquilla.

18:30 horas. Novillada.

22:00 horas. Dúo Alua.

0:00 horas. Orquesta Pikante.

Lunes, 18

10:15 horas. Cabezudos.

11:00 horas. Encierro y vaquilla.

18:30 horas. Novillada.

22:00 horas. Frank Mateos.

0:00 horas. Nueva Banda.

Martes, 19

20:00 horas. Comida popular.

Belén Maldonado (concejal de Cultura): «Las fiestas no solo se viven, sino que se comparten» El Ayuntamiento impulsa unas fiestas vertiginosas con un programa completo y variado. ¿Qué cabe esperar de las fiestas? —Afrontamos esta nueva edición de las fiestas patronales con ilusión, responsabilidad y una firme apuesta por ofrecer una programación diversa y de calidad. Las actividades han sido diseñadas para reflejar la identidad del municipio y fortalecer la relación entre vecinos y visitantes. Se han incluido actos culturales que ponen en valor el patrimonio local, y el programa deportivo contempla torneos , actividades para niños y exhibiciones que promueven la participación y el espíritu de convivencia. Desde el Ayuntamiento se busca fomentar valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. Las actividades taurinas, que forman parte de las raíces de muchas localidades, se celebrarán con todas las garantías de seguridad y respeto. Las grandes verbenas y conciertos nocturnos son uno de los platos fuertes; apostamos por una oferta musical variada. ¿Hay novedades? ¿Cómo se viven en el pueblo los festejos? —El programa viene cargado de novedades, entre ellas la capea nocturna. Una de las cosas más bonitas es que las fiestas no solo se viven, se comparten. Muchos hijos del pueblo que viven fuera regresan cada año para no perderse estos días tan especiales, y con ellos vienen amigos, turistas y visitantes atraídos por la hospitalidad local, el ambiente auténtico y la calidad del programa festivo. Se viven con una intensidad y una emoción difíciles de describir; son días en los que todo se transforma.