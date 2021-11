A 11 kilómetros de la Plaza Mayor y sin cobertura. La indignación de Miranda de Azán

Los vecinos tienen en común una queja y es que se quedan sin teléfono fijo con demasiada frecuencia y consideran que es algo básico para las personas mayores puesto que es su forma de comunicarse con la familia, con el médico, etc. Desde el Ayuntamiento se ha pedido con insistencia que se amplíe la capacidad de los sistemas que atienden a esta zona. Por su parte, el coordinador autonómico de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, aseguró en su paso por el municipio que esta situación se puede calificar como “subdesarrollo tecnológico del mundo rural” y abogó porque la Junta “tome cartas en el asunto” .

Esta situación también se repite en el conexión de telefonía móvil que tiene un marcado problema de cobertura en la localidad, una circunstancia que se ha agravado desde hace dos años y que ni siquiera mejora cuando los vecinos recurren a cambiar de compañía para ver si las diferentes antenas repetidoras les ofrecen una alternativa. Hacer los deberes, teletrabajar o simplemente atender a los clientes de los distintos negocios que hay en el municipio se convierte en tarea imposible con demasiada frecuencia. “A veces he tenido que esperar para poder tener conexión a internet a medianoche y hacer entonces mis gestiones” , aseguró un residente.

“Es insultante la respuesta del Gobierno central a la pregunta que registramos en las Cortes Nacionales sobre la mejora de las comunicaciones telefónicas en el pueblo”, señala el alcalde, José Luis Sánchez (IU).

Su indignación no ha dejado de subir en las últimas semanas puesto que la contestación oficial que ha recibido acerca de la petición de actualizar y desarrollar las conexiones de telefonía fija, móvil e internet en Miranda de Azán refleja que se está trabajando “en un proyecto para aplicarlo hasta 2025, pero es una directiva europea de obligado cumplimiento, con la que ya se va tarde. Además, plantea llegar al 75% de la población, no hay criterio de territorio, con lo que de nuevo la España vaciada, donde no existe ahora cobertura, seguirá igual”, relató Sánchez.

El regidor, que ya ha solicitado reuniones tanto con responsables de la Junta como con Diputación, para pedir su apoyo en la lucha contra la incomunicación que viven sus 475 vecinos censados, recuerda, que a tan solo “cinco kilómetros hay un repetidor de telefonía y a un kilómetro pasa la red de fibra óptica”. Los vecinos, por su parte, han señalado que como nuevas medidas de presión tienen previsto comenzar a recoger firmas, aunque no descartan otras actuaciones más contundentes.