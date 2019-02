Fresno Alhándiga advierte de que la plaza José Antonio "se va a quedar tal y como está" porque "no hace referencia a quien creen"

El toma y daca entre los diputados de Compromis y el equipo de Gobierno de Fresno Alhándiga continúa sin que ninguna de las dos partes retroceda ni un milímetro. A las continuas peticiones por parte del Senado instando al Ayuntamiento a eliminar la plaza José Antonio de su callejero, el alcalde se mantiene en su postura.

Ante el último listado de municipios que mantienen símbolos franquistas remitido por el Senado y en el que vuelve a aparecer Fresno Alhándiga el alcalde, Martín Castello, de Ciudadanos, se mantiene firme: 'Tenemos una Plaza José Antonio y así se va a quedar', asegura.

Tan claro lo tienen que desde el Ayuntamiento se ha contestado varias veces al Senado asegurando que en el Ayuntamiento no consta que la plaza este dedicada a la persona que ellos, en alusión a José Antonio Primo e Rivera, y que por tanto 'si ellos lo tienen tan seguro que lo demuestren' ya que no hay referencias a que esa plaza haya tenido otro nombre diferente ni de cuando se puso el actual. De hecho, en alguna ocasión el alcalde incluso ha afirmado que si les obligan a cambiar el nombre la llamarán 'José y Antonio' asegurando que se ha llamado así toda la vida y que a los vecinos no les preocupa.

