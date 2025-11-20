Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

«Nunca recordamos haber visto más desierta la ciudad que ayer. Ni las más céntricas calles se salvaron del 'desierto'. Era como si los salmantinos hubieran emprendido -¿hacia dónde?- una marcha verde». De esta forma describió el incisivo periodista Alfonso Hortal en las páginas de LA GACETA el ambiente que vivió Salamanca el 20 de noviembre de 1975.

Franco había muerto y el periódico lanzó hasta cinco ediciones diferentes para mantener informados a los salmantinos. La primera reproduciendo el teletipo de la agencia Pyresa, en la segunda ya había 32 páginas con muchas fotografías y una amplia biografía del dictador. En una tercera se daba más información sobre los días de luto y paro de la actividad docente. En la cuarta se dieron otras 32 páginas de las cuales la mayoría reflejaba la estrecha vinculación de Franco con Salamanca. Y una última animaba a los salmantinos a asistir a las honras fúnebres que se celebrarían al día siguiente en la Catedral Vieja.

Dos días después, el periódico apareció con una portada tipo póster en la que aparecía una enorme foto de un joven con entradas y un sencillo titular que lo día todo: «Juan Carlos I, rey de España». El camino hacia la democracia había comenzado.