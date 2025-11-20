Franco: 50 años de la muerte del alcalde y honoris repudiado En 2008 la Universidad rechazó el título concedido al caudillo en 1954 y el Consistorio le retiró en 2018 el título de regidor de honor, pero la huella del dictador aún permanece en Salamanca, ciudad en la que residió, fijó su cuartel general y visitó en seis ocasiones

«Españoles, Franco ha muerto». Hace medio siglo que la voz de Carlos Arias Navarro pronunció esas cuatro palabras. En una jornada de luto nacional, Salamanca despidió ese día no solo a un jefe de Estado, sino a su alcalde honorífico, título revocado en 2018, y a un honoris causa al que repudió en 2008 la Universidad de Salamanca. La efigie más polémica del caudillo, su medallón en la Plaza, el que cada 20 de noviembre era vandalizado, permanece oculto en un almacén municipal y su rostro ha sido borrado de la pintura que decora el salón de plenos de la Casa Consistorial de la capital. Aún así, su huella no ha desaparecido. Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de la Memoria, hay escudos y símbolos del franquismo en edificios públicos. No es casual que el Centro Documental de la Memoria Histórica, como ampliación y reconversión del Archivo General de la Guerra Civil, se encuentre en la ciudad del Tormes.

Ampliar Franco, en el Patio de Escuelas en 1954.

Francisco Franco mantuvo una estrecha relación con Salamanca. Hasta el punto de que hace medio siglo los periódicos despidieron a «un vecino». El Palacio Episcopal fue su residencia durante más de un año. Este edificio situado frente a la Catedral se convirtió en su cuartel general en los primeros días de octubre de 1936. Y desde su balcón pronunció su primer discurso como jefe de Estado a las ocho de la tarde de un 17 de octubre. Fue en el municipio charro de Matilla de los Caños donde fue nombrado generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire y jefe del Estado en San Fernando, a escasos 40 kilómetros de Salamanca, donde los alemanes habían improvisado un aeródromo y donde se reunieron un 21 de septiembre de 1936 varios coroneles y generales para unificar el mando. No fue, sin embargo, esa la primera vez que Franco pasó por la provincia. Un año antes, el 22 de agosto de 1935, en un viaje entre Madrid y Oviedo acompañado de su esposa, su coche arrolló a dos ciclistas provocando la muerte instantánea de uno de ellos. Esa jornada se detuvo en la ciudad para visitar la Biblioteca Histórica de la Universidad, en cuya capilla asistiría dos años después a los oficios del Jueves y Viernes Santo.

Ampliar En la presa de Almendra en 1970.

Seis fueron las visitas que el dictador hizo a Salamanca en las cuatro décadas posteriores. La primera, el 14 y 15 de abril de 1952, tuvo como escenario Ciudad Rodrigo, donde se reunió con su homólogo portugués, Antonio Oliveira Salazar. El 8 y 9 de julio de 1957 se repetiría este encuentro también en Miróbriga, donde volvieron a analizar el Pacto Ibérico. Pero antes de reencontrarse con el mandatario luso, el 7 de mayo de 1954, el caudillo se «enfundó» el traje de académico para ser nombrado doctor honoris causa en Derecho por la Universidad de Salamanca, un título que, aunque no se ha anulado fue rechazado por la entidad académica hace quince años. En ese viaje aprovechó para inaugurar el pantano de Santa Teresa, el barrio de La Vega, el colegio mayor Fray Luis de León y el pueblo de Águeda del Caudillo. En 1956 regresó a tierras charras para inaugurar el salto de Saucelle, así como la Casa de la Falange y el Palacio de Justicia en la capital. Ocho años después volvería para poner en marcha la presa de Aldeadávila y en 1970, cinco años antes de su muerte, para más inauguraciones hidroeléctricas y al colegio Fonseca.

Sin medalla ni medallón

Una «cartela de placa recortada sin medalla ni inscripción alguna». Así era hasta diciembre de 1937 el espacio situado sobre la doble pilastra del Pabellón Real de la Plaza Mayor y así lo es nuevo desde primera hora del viernes 9 de junio de 2017, cuando se retiró el polémico medallón de Franco.

El Ayuntamiento de Salamanca también le retiró al dictador la Medalla de Oro de la ciudad. Fue el primero en recibirla en 1948 y el pleno municipal se la quitó en junio de 2015.