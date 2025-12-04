Escucha nuestro boletín de noticias de este jueves, 4 de diciembre
Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:35
Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:35
La puesta en marcha del Ambulatorio del Seguro de Enfermedad, el Virgen de la Vega hace ahora sesenta años, supuso un espaldarazo a una sanidad para todos
El 20 de noviembre de 1975, LA GACETA lanzó hasta cinco ediciones para dar la noticia del fallecimiento del dictador y recordó con un especial su gran relación con Salamanca
Así fueron los encierros, cortes de tráfico y manifestaciones que a principios de los ochenta protagonizaron los agricultores movilizados por Ignacio de la Mora y su Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Salamanca
Francisco Bravo participó activamente, junto a José Antonio Primo de Rivera, en el histórico encuentro en el que la Falange decidió tomar las armas contra la República
La instalación de la fábrica de Juzbado y el anuncio de un cementerio de residuos nucleares en Las Arribes provocaron multitudinarias manifestaciones y hasta el «secuestro» de un diputado provincial
Miguel de Unamuno proclamó la II República Española desde el balcón del Ayuntamiento el 14 de abril de 1931
El alcalde Jesús Málaga inició la transformación peatonal del centro entre críticas y amenazas de los comerciantes. Treinta años después la situación es muy distinta
El Ayuntamiento recuperó el servicio de aguas en manos privadas en 1922 por su mala calidad, y medio siglo después dimitió en pleno por las sanciones a unos concejales denunciados por la falta de cloro en la potabilizadora
La puesta en funcionamiento de los semáforos, la zona azul y la grúa municipal favorecieron la fluidez del tráfico en el centro de la ciudad
Medio centenar de religiosos fueron expulsados en Salamanca durante la República en la que el Ayuntamiento se incautó del cementerio para convertirlo en un camposanto civil
