'Cowboy de medianoche', la UDS y una estación de autobuses a punto de estrenarse La muerte de Franco coincidió con estrenos de cine, anuncios de coches y la carta de ajuste

A las 7:00 de la mañana, cuando muchas familias salmantinas se disponían a iniciar la jornada, las televisiones de los hogares mantenían la habitual carta de ajuste. Sin embargo, aquel jueves 20 de noviembre de 1975, la rutina se quebró de manera abrupta con el mensaje que anunció la muerte de Franco.

La realidad que se respiraba en Salamanca en esa fecha parecía suspendida. Por 80 pesetas, los salmantinos podían ver en la gran pantalla a Dustin Hoffman en 'Cowboy de medianoche', proyectada en el desaparecido cinema Taramona. La cartelera cultural era entonces abundante: el teatro Bretón, el Coliseum, el Liceo, el cine Llorente, el cine Salamanca, el Gran Vía o el Victoria ofrecían propuestas variadas que llenaban las tardes de ocio en la ciudad. Hoy, de todos aquellos templos del espectáculo, apenas uno sigue con vida.

Los anuncios de prensa reflejaban las posibilidades de viajar desde Salamanca a precios que hoy resultan casi simbólicos: a Irún por 694 pesetas, a Bilbao por 523 y a Palencia por 210. Pero lo que realmente centraba la atención de muchos vecinos era la inminente inauguración de la nueva estación de autobuses, prevista para el 21 de noviembre. Este periódico informaba entonces de las impresionantes cifras del moderno proyecto: una capacidad para 100.000 autocares y dos millones de viajeros al año. El nuevo edificio se alzaba sobre lo que había sido el histórico campo de fútbol 'El Calvario'.

Las páginas de publicidad también reflejaban el espíritu de la ciudad. Entre los anuncios que llenaban los periódicos destacaba el Renault 5 TL, GTL y TS, presentados como vehículos «funcionales diseñados para resolver los problemas del automovilista, en las mejores condiciones de seguridad y confort».

Otra realidad distinta a la de ahora se respiraba en el mundo del fútbol: la Unión Deportiva Salamanca vivía su segundo año consecutivo en Primera División. La afición seguía con atención la posibilidad del debut del joven Jesús María Lacasa, llamado a ocupar un puesto en el once frente al Sporting de Gijón.

