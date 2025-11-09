La mayor huella de Franco resiste en los edificios del Estado Tres símbolos preconstitucionales en edificios de organismos nacionales a menos de 30 metros de la Subdelegación. Hacienda tuvo una década para retirar los escudos del Banco de España y no lo hizo, y finalmente el Gobierno los 'indultó'

«Antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles». Con estas palabras, Pedro Sánchez anunció el pasado 22 de noviembre un nuevo intento de acabar con la huella de la dictadura que aún pervive. Aunque el Ayuntamiento de Salamanca retiró en junio de 2017 el medallón de Francisco Franco de la Plaza Mayor y borró en octubre de 2019 su rostro del mural del salón de plenos del Ayuntamiento, la capital del Tormes aún está salpicada de decenas de elementos que recuerdan la dictadura. Los más visibles se encuentran precisamente en edificios propios del Estado, cuya retirada está precisamente en manos del Gobierno de España, pero todavía no la ha llevado a cabo. El resto se localizan principalmente en inmuebles de titularidad privada, entre los que se incluyen varias iglesias históricas.

A menos de 30 metros de la Subdelegación del Gobierno, se encuentra el mayor escudo preconstitucional que pervive en la provincia, así como otros dos más pequeños. Y los tres se encuentran en edificios propiedad del Estado. La sede principal de Correos, en plena Gran Vía, luce todavía en la fachada un escudo de la España de 1960 sobre un gran águila de San Juan, de cerca de dos metros de altura. Un blasón que la empresa pública estatal mantiene a pesar de haber realizado obras en la fachada, como fue la reparación de los balcones en 2015. Al otro lado de la Subdelegación del Gobierno, en la fachada de la Delegación del Ministerio de Hacienda y del Catastro, la Administración General del Estado conserva dos escudos —uno sobre un balcón y otro sobre una ventana— con símbolos preconstitucionales. Aunque en este segundo caso se puede considerar que no hay una referencia clara de exaltación del régimen franquista, según señala el inventario que el Consistorio charro se vio obligado a elaborar en cumplimiento de una sentencia judicial.

Aunque al medallón de Franco no le salvó estar integrado en el monumento más emblemático de Salamanca, hay dos símbolos franquistas de grandes dimensiones en pleno centro de la ciudad que han logrado el indulto del Gobierno. Son los dos escudos preconstitucionales del antiguo Banco de España, hoy Centro Internacional del Español. Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007 hasta la cesión del inmueble a la Universidad de Salamanca, el Ministerio de Hacienda tuvo una década para retirar estos relieves de las torres del edificio de la plaza de los Bandos, pero no lo hizo. Y en 2022 la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aceptó mantener los escudos preconstitucionales si se «resignificaban». Para ello, se instalaron dos placas dentro y fuera del edificio que explican el origen de esa heráldica. Por el contrario, el Ministerio de Justicia sí retiró el gran escudo de la fachada del edificio de la Audiencia Provincial en Gran Vía, y Defensa, una placa en recuerdo de los caídos del cuartel General Arroquia.

El resto de los símbolos franquistas de la capital del Tormes se encuentran en inmuebles privados, como el escudo que corona el edificio de la calle Toro 33-37, las placas en recuerdo de los caídos de las iglesias de San Juan de Sahagún y San Martín —la del Carmen de Arriba se eliminó en julio de 2024—, o la instalada en el Palacio Episcopal. Pero, aunque pasan desapercibidos, la mayor acumulación de reminiscencias del Franquismo se localiza en los barrios. Hay decenas de placas con yugos y flechas conmemorativas e informativas de la construcción de viviendas sociales durante el Régimen.