Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

A propósito de Franco

Algo estaremos haciendo mal si a uno de cada cuatro chicos jóvenes no le importaría vivir en un régimen autoritario

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Mi hijo de veintiún años no daba crédito: «¿De verdad que en tiempos de Franco detenían a alguien porque no iba a misa los domingos?». ... La pregunta surgió en el momento en que veíamos «Mientras dure la guerra», la película de Amenábar que TVE proyectó este domingo por la noche, en uno de los pocos aciertos que recuerdo de la cadena estatal en los últimos tiempos. En una escena, ambientada en la Salamanca de la guerra civil, se hablaba del caso de una persona a la que ya le habían colgado el sambenito de contraria al incipiente régimen de Franco por la sencilla razón de no frecuentar la iglesia. Intenté explicarle que no hubo una ley por la que, si no practicabas la religión católica, acababas en prisión, pero que a los que dirigen sistemas autoritarios les gusta marcar a quienes piensan distinto para meterles el miedo en el cuerpo e incluso para actuar contra ellos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  2. 2 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  3. 3 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  4. 4 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  6. 6 «Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición»
  7. 7 Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre
  9. 9 Repunte de ventas de la luz V16 ante la inminente obligatoriedad: «Los españoles lo dejamos todo para el final»
  10. 10 Un motorista herido tras chocar contra un turismo en la avenida de los Cedros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca A propósito de Franco