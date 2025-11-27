Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Una sanidad asegurada para todos los salmantinos

La puesta en marcha del Ambulatorio del Seguro de Enfermedad, el Virgen de la Vega hace ahora sesenta años, supuso un espaldarazo a una sanidad para todos

Otros episodios
Salmantinos, Franco ha muerto

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Salmantinos, Franco ha muerto

Los hombres de La Salle

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Los hombres de La Salle

Un salmantino en el germen de la insurrección que cambiaría el destino de España

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Un salmantino en el germen de la insurrección que cambiaría el destino de España

Salamanca, ¿zona desnuclearizada?

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Salamanca, ¿zona desnuclearizada?

Una bandera tricolor ondea en la Plaza Mayor

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Una bandera tricolor ondea en la Plaza Mayor

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

La dictadura paternalista de Franco fue metiendo a España, a su manera, en lo que hoy conocemos como el Estado del Bienestar. Y para ello aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social, gracias a la cual se va universalizando la prestación sanitaria a la población. El reflejo de esta política en Salamanca comenzó a verse el 10 de noviembre de 1965, fecha en la que entró en funcionamiento el Ambulatorio y Residencia de la Seguridad Social Virgen de la Vega.

Hasta entonces, el Hospital Provincial era el centro sanitario que daba servicio a la mayoría de los salmantinos. Y también el Hospital de la Santísima Trinidad, el cual tenía sus orígenes en el siglo XVI, cuando Felipe II decidió aglutinar los 17 hospitales existentes en la ciudad. Y el hospital «Martínez Anido» o también llamado de los Montalvos, un sanatorio de tuberculosos que también tenía un pabellón dedicado exclusivamente para médicos enfermos.

Aunque una década después de la puesta en marcha del Virgen de la Vega, llegaría el otro coloso sanitario que conocemos, el Hospital Clínico, que fue inaugurado el 6 de octubre de 1976 por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

Después vendrían los centros de salud para atender a los pacientes de Atención Primaria, con el de San Juan como pionero. Y ya en la segunda década del siglo XXI, el nuevo y moderno Hospital Clínico Universitario, del que disfrutamos en la actualidad.

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

A continuación en Historias de Salamanca

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Gaceta de Salamanca

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una sanidad asegurada para todos los salmantinos

Una sanidad asegurada para todos los salmantinos

El 20 de noviembre de 1975, LA GACETA lanzó hasta cinco ediciones para dar la noticia del fallecimiento del dictador y recordó con un especial su gran relación con Salamanca

Así fueron los encierros, cortes de tráfico y manifestaciones que a principios de los ochenta protagonizaron los agricultores movilizados por Ignacio de la Mora y su Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Salamanca

Francisco Bravo participó activamente, junto a José Antonio Primo de Rivera, en el histórico encuentro en el que la Falange decidió tomar las armas contra la República

La instalación de la fábrica de Juzbado y el anuncio de un cementerio de residuos nucleares en Las Arribes provocaron multitudinarias manifestaciones y hasta el «secuestro» de un diputado provincial

Miguel de Unamuno proclamó la II República Española desde el balcón del Ayuntamiento el 14 de abril de 1931

El alcalde Jesús Málaga inició la transformación peatonal del centro entre críticas y amenazas de los comerciantes. Treinta años después la situación es muy distinta

El Ayuntamiento recuperó el servicio de aguas en manos privadas en 1922 por su mala calidad, y medio siglo después dimitió en pleno por las sanciones a unos concejales denunciados por la falta de cloro en la potabilizadora

La puesta en funcionamiento de los semáforos, la zona azul y la grúa municipal favorecieron la fluidez del tráfico en el centro de la ciudad

Medio centenar de religiosos fueron expulsados en Salamanca durante la República en la que el Ayuntamiento se incautó del cementerio para convertirlo en un camposanto civil

Mientras el padre Basabe iniciaba en marzo de 1952 «ladrillo a ladrillo» su proyecto del Milagro de San José, la Virgen de la Pñea de Francia era coronada en la Plaza Mayor con todo boato tres meses después

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Gaceta de Salamanca