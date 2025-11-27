Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

La dictadura paternalista de Franco fue metiendo a España, a su manera, en lo que hoy conocemos como el Estado del Bienestar. Y para ello aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social, gracias a la cual se va universalizando la prestación sanitaria a la población. El reflejo de esta política en Salamanca comenzó a verse el 10 de noviembre de 1965, fecha en la que entró en funcionamiento el Ambulatorio y Residencia de la Seguridad Social Virgen de la Vega.

Hasta entonces, el Hospital Provincial era el centro sanitario que daba servicio a la mayoría de los salmantinos. Y también el Hospital de la Santísima Trinidad, el cual tenía sus orígenes en el siglo XVI, cuando Felipe II decidió aglutinar los 17 hospitales existentes en la ciudad. Y el hospital «Martínez Anido» o también llamado de los Montalvos, un sanatorio de tuberculosos que también tenía un pabellón dedicado exclusivamente para médicos enfermos.

Aunque una década después de la puesta en marcha del Virgen de la Vega, llegaría el otro coloso sanitario que conocemos, el Hospital Clínico, que fue inaugurado el 6 de octubre de 1976 por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

Después vendrían los centros de salud para atender a los pacientes de Atención Primaria, con el de San Juan como pionero. Y ya en la segunda década del siglo XXI, el nuevo y moderno Hospital Clínico Universitario, del que disfrutamos en la actualidad.