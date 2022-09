Ya tienen todos cargo

El PP nacional acordó el lunes darle un carguito a todos los parlamentarios nacionales por Salamanca, excepto al pobre Gonzalo Robles, que no está incluido en la lista de los elegidos. No están todos los que son, pero sí casi todos. José Antonio Bermúdez de Castro no aparece porque ya consiguió colocarse a la vera de Cuca Gamarra como portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados. A la vista del panorama que dejaron los anteriores chiquilicuatres de Génova 13, no había mucho para elegir y al fin y al cabo el diputado por Salamanca ya tiene horas de rodaje en la tarea parlamentaria y ha sido casi todo con todos los presidentes que en el PP han sido. Ocupó un cargo en Génova hasta la llegada de María Dolores de Cospedal a la Secretaría General del Partido, pero Rajoy lo rescató para el Parlamento.

Bermúdez de Castro llegó al Congreso en 1996, tras haber pasado los cinco años anteriores como diputado en la Asamblea de Madrid, donde no le importaría volver si no repite por Salamanca. Fue Cascos el que lo impuso en las listas por aquí, pero su habilidad le ha permitido mantenerse cerca del poder y ocupar puestos tan relevantes como una Secretaría de la Mesa del Congreso o la portavocía adjunta en los tiempos de Alfonso Alonso y de Rafael Hernando

La lista de afortunados se completó el lunes con los nombramientos de la diputada María Jesús Moro, que ha sido propuesta para ocupar la Secretaría de Regeneración Institucional, la senadora Esther del Brío que ocupará el departamento de Análisis Económico y del senador, hasta anteayer díscolo, Bienvenido de Arriba, nombrado para desempeñar el área de Envejecimiento Activo y Políticas de Cuidados.

A la vista del número de personas que aparecen entre los nuevos nombramientos del PP, me da la impresión de que quedan pocos sin cargo. Sospecho que si Alfonso Fernández Mañueco tuviera la mínima intención de renovar las listas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo año, como están pidiendo a gritos los militantes y los votantes, lo tendrá bastante más difícil ahora que los que se tienen que renovar ocupan un carguito en Génova 13 y están más cerca de los que mandan.

La duda es si Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho por su cuenta o ha contado con la opinión de su “barón” en Castilla y León. Son muchos los que opinan que cuando el gallego nombró al que fuera rival del actual presidente regional del PP en las primarias, el actual senador por León Antonio Silván, a quien escuchó fue a Juan Vicente Herrera, aunque Mañueco no se caracteriza por cortar cabezas a los infieles. Integró con absoluta normalidad al consejero Jesús Julio Carnero, que también apoyó a Silván e incluso no puso obstáculos a que los “enemigos” públicos número uno y dos, los exconsejeros José Antonio de Santiago Juárez y Pilar del Olmo, fueran concejales del Ayuntamiento del Valladolid.

El líder regional tampoco ha puesto obstáculos al carguito que le han dado en Génova al senador Bienvenido de Arriba, uno de los “cabecillas” del grupo de desleales que se reunió en la sede nacional con el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea, a espalda de la dirección provincial porque pretendían cargarse a Javier Iglesias para “renovarlo” por uno de ellos. El problema es que el encuentro con el defenestrado mandamás se produjo sin comunicarlo al “barón” de Castilla y León, al que seguramente también le dedicaron parte de la jugosa visita a Madrid. Vamos, que el senador le hizo “la 13-14” a Mañueco cuando el partido lo manipulaban entre Pablo Casado y su amigo, el todavía diputado murciano.

El presidente castellano y leonés habrá perdonado a De Arriba y posiblemente meterlo en la amplísima dirección genovesa habrá sido una maniobra para desactivar a los desleales, pero no deja de ser un hándicap importante a la hora de renovar las listas al Congreso y al Senado.