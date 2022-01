Y Garzón se salió con la suya

POR qué no va a cesar Pedro Sánchez a Alberto Garzón, como ministro de Consumo? Por dos motivos fundamentales. De entrada, no creo exagerar al decir que, si Sánchez cesa a Garzón, este último y Yolanda Díaz, por personalizar el asunto en ambos, cesan a Pedro Sánchez y a todo el Gobierno, retirando su apoyo a los socialistas. De salida, y segundo motivo, la entrevista a Garzón se puede dividir, a su vez, en dos partes. Por un lado, cuando se refiere a la mala calidad de la carne procedente de las explotaciones ganaderas intensivas españolas y a las “macrogranjas”, afirmación con la que muchos dirigentes socialistas no están de acuerdo, según han afirmado ellos mismos, y que no tiene un pase en boca de un ministro español; además, falta por ver las repercusiones económicas en forma de caída de las exportaciones cárnicas de nuestro país. Por otro, el ministro de Consumo señala que hay que reducir el consumo de carne y orientar la cría de animales a métodos de producción más extensivos, menos intensivos, y más respetuosos con el medio ambiente. Y es que, en este último punto, Garzón sostiene lo mismo que se dice en el documento del Gobierno, presentado en mayo del año pasado a bombo y platillo por Pedro Sánchez, titulado “España 2050. Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional a largo plazo”. Lo contaba ayer en las páginas de LA GACETA, Susana Magdaleno, que se ha convertido en mi oráculo en estos temas. Para ser más concreto, remito al lector a la página 190 del citado “papel”, con el ruego de que vaya directamente a ella, porque si comienza desde el principio, se dormirá.

Señalado lo anterior, tengo para mí que Garzón, contrariamente a lo que pueda parecer, se está saliendo con la suya. Primero, porque está fijando la agenda y hablamos de lo que él quiere. En segundo lugar, porque, para el consumidor medio, eso de las macrogranjas suena muy mal, no distingue entre producción intensiva y extensiva y termina metiendo en el mismo saco a toda la carne proceda de donde proceda. En tercer lugar, porque ese consumidor medio, que no tiene por qué saber del asunto, se va a quedar, después de tanto ruido y alboroto, con una duda: pero, ¿qué pasa con la carne? Y ante la sospecha de que pueda suceder algo, cabe la posibilidad de que decida comprar menos carne, que, al final, es lo que defienden Garzón y los autores del documento del Gobierno en su conjunto. Un argumento más: ayer las Cortes de Castilla La Mancha decidieron prohibir la construcción y ampliación de las “macrogranjas” en esta Comunidad Autónomas hasta 2025. Pero, ¿acaso no es este uno de los objetivos que vienen persiguiendo Garzón y los suyos desde siempre? En resumidas cuentas, que piano piano, y en medio de tantas críticas, al final resulta que Garzón va a terminar saliendo con la suya.