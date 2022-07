Debemos estar muy agradecidos a nuestro amado presidente del Gobierno de la nación. Su Sanchidad ha tenido a bien regalarnos los abonos para viajar en tren a Madrid o Valladolid en el tren burra durante cuatro meses, aunque el regalo nos lo hace con nuestro dinero y no sirve para nada. A caballo regalado no se le mira el diente, y si es burra, mucho menos.

Lo que necesitan los salmantinos no son MDs gratis sino más frecuencias de los veloces Alvia, que hacen el trayecto hasta la capital de España en hora y media, mientras que los Media Distancia tardan tres horas y eso con mucha suerte, porque fallan más que una escopeta de feria.

Los Alvia que se fueron con la excusa del coronavirus ya veremos cuándo volverán. De momento, el presidente de Renfe se ha negado a cumplir su compromiso de recuperar a primeros de julio el cuarto tren rápido a Madrid del que disfrutábamos antes de la pandemia. A Isaías Táboas, un catalanista de tomo y lomo, los salmantinos no le caemos bien. No sé si nos castiga adrede o es tan solo por desidia, pero para él somos ciudadanos de segunda, que no merecemos trenes de primera, así que nos mete en convoyes de tercera. Eso sí, gratis durante cuatro meses.

El regalo de Pedro Sánchez a los salmantinos ha sido una invitación general, a todos los españoles que viajen en cercanías o MDs. El pasado martes se sentía espléndido con motivo del debate sobre el Estado de la Nación, que es penoso. El convite se limita de momento a los cuatro meses que van septiembre a diciembre de este año, pero yo me barrunto que prolongará la gratuidad de los abonos unos meses, hasta mayo, por ejemplo. En mayo habrá elecciones municipales y no es cuestión de llegar (los candidatos del PSOE) a una cita con las manos vacías.

Si Sánchez, su amiguete Táboas y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez González, tuvieran una mínima consideración con Salamanca, además de mejorar la comunicación con Madrid con más trenes del siglo XXI, dedicarían a la electrificación de la línea férrea a Fuentes de Oñoro el dineral que nos van a costar los abonos gratis para el “tren de la paciencia”. Eso sí que mejoraría las comunicaciones, el desarrollo y las oportunidades de futuro de esta tierra.

Pero nada de esto le importa al gabinete sanchista. Las obras en la línea hasta la frontera portuguesa están paradas desde hace meses y solo se ha terminado uno de los tres tramos en que se dividió el proyecto. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la electrificación, se anunció 2020 como año para terminar los trabajos. Ahora, ante la desidia del Ejecutivo socialcomunista, ni siquiera se atreven a dar una fecha para poner la línea en funcionamiento, pero todo apunta a que no estará terminada antes de 2025. Y eso si no vuelven a las andadas con modificados y otras zarandajas.

Como se sentía espléndido, Sánchez decidió obsequiar a los estudiantes con beca con cien euritos de propina al mes y anunció que sableará a los bancos y a las empresas de energía para pagar la fiesta. De momento, como de rebote, consiguió que los accionistas de las entidades financieras, la mayoría perteneciente a la sufrida (y en vías de extinción) clase media española, perdieran siete mil millones de euros en Bolsa. Gran negocio.

Dicen los politólogos que todo se debe a que el inquilino de La Moncloa se despertó el martes con el corazón revolucionario, entre marxista y leninista, pero yo creo que no es tanto una cuestión ideológica como práctica. Se trata de comprar votos y de adoptar una pose de “matapoderosos”, porque alguien de la Factoría de Ideas Bolaños, López & Cía le habrá dicho que eso permitirá quitarle apoyos a los radicales de Podemos, Sumar, Restar y las otras confluencias.

Subvenciones, becas, ayudas, subsidios y demás regalías engordan la brutal deuda pública de España, pero eso qué le importa a Sánchez. Es una manera como cualquier otra de hundir el país. Y el que venga detrás, que arree.