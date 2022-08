Y con el tren, ¿qué hacemos?

Las comunicaciones terrestres con Salamanca siguen siendo una auténtica catástrofe, especialmente las ferroviarias. RENFE anuncia un “gratis total” que no acierto a comprender porque los usuarios recurrentes, los que necesitan el tren serán los menos beneficiados. Lo vamos a ver tras una gestión realmente nefasta que apuesta por el euro frente al servicio necesario.

Que Salamanca siga con tres frecuencias en su conexión con Madrid, en horarios imposibles tiene una palabra y esta es: “indecente”. Un usuario no puede pensar en ir y volver de la capital del reino en un día sin sacrificar horas de espera o, peor aún, pasar noche para volver. En pleno siglo XXI es una indecencia, más aún, cuando se está solicitando la recuperación de la cuarta frecuencia y ni se piensa en la quinta que se solicitaba en 2019 antes del tiempo de pandemia.

Y es que Salamanca es una ciudad, una provincia de servicios que necesita de esa comunicación para que los autóctonos lo tengan más fácil en sus gestiones y para que los visitantes acaricien la idea de una visita de 24-48 horas que encaje en su recorrido turístico que bien puede ser más amplio.

Salamanca si comunicaciones suficientes no puede progresar y ahora puede ser el momento para reivindicar, de una vez por todas, un trato equitativo con otros destinos que si han recuperado comunicaciones por vía férrea. Hablamos de comunicación ida y vuelta con Madrid pero no olvidamos otros destinos, especialmente con el norte y noreste. Viajar a Barcelona desde Salamanca es volver al siglo XX por no decir el XIX, doce horas de recorrido es una tragedia y todavía algunos políticos, los que deben defender los intereses de la provincia no lo acaban de ver. Y es que son muchos años de promesas incumplidas, el AVE y la alta velocidad se han quedado en agua de borrajas y en algunas movilizaciones vecinales que finalmente no han sido escuchadas.

La electrificación de la vía férrea con Portugal lleva ya un retraso de años y también sigue en el cajón de las promesas teniendo en cuenta que este eje de comunicación con Europa solo puede traer beneficios para Salamanca. Y no hablamos del eje Norte-Sur entre Gijón y Sevilla que no está ni en el cajón. Una ruta eliminada por gobiernos socialistas de la misma forma que el tren de La Fregeneda que antiguamente conectaba con Aveiro en Portugal.

A fin de cuentas, urge una restructuración, los salmantinos tienen derecho a comunicaciones actualizadas a sus necesidades, quienes nos visitan tienen derecho a llegar a Salamanca con todas las facilidades posibles. Es una cuenta pendiente antes de que se lleven a cabo nuevas elecciones, diputados y senadores tienen deberes y deben ser claros en sus reivindicaciones porque tal y como están las cosas no avanzamos, se hace necesaria una respuesta contundente.