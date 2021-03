HA llegado el momento de mirar al futuro y hay que hacerlo con optimismo. La covid-19 sigue entre nosotros y, probablemente, continuará aún mucho tiempo, según dicen los expertos, pero la llegada de las vacunas, pese a todas las dificultades que está habiendo para su producción y distribución, es un motivo para la esperanza y para pensar ya en cómo retomar nuestras vidas. Así lo cree la Universidad de Salamanca. Mientras buena parte de las instituciones de enseñanza superior del país aún están estudiando cómo retomar la presencialidad tras la Semana Santa, el Estudio salmantino ha mantenido abiertos sus centros desde octubre y ayer aprobó en su Consejo de Gobierno un calendario de actividades docentes que permite ilusionarse con un futuro, no sin covid, pero sí con la vuelta a la normalidad que todos ansiamos tanto.

Es imposible saber en qué situación estaremos dentro de seis meses, ahora mismo no podemos casi ni hacer planes para dentro de una semana porque los datos pueden subir o bajar y las restricciones podrían cambiar de un día para otro —sin ir más lejos el miércoles anunciaron que en Semana Santa el toque de queda se iba a adelantar a las ocho y ese mismo día por la tarde se desechó esa posibilidad—, sin embargo, creo que es positivo comenzar a idear el futuro pensando que en septiembre, ya sea con mascarilla o con otras restricciones y medidas de seguridad, recuperaremos en gran medida nuestras vidas, a nuestros padres y abuelos por fin inmunizados. Tiempo habrá para tener que cambiar el calendario y volver al modelo del curso covid. Ahora mismo no se puede saber si será una vuelta a la presencialidad total, o si se mantendrán las aulas híbridas, pero dentro de seis meses todas las previsiones indican que la situación será mejor ya que habrá un gran porcentaje de la población vacunada y, por lo tanto, si no es antes, en ese mes esperemos que comience a llegar en masa los alumnos internacionales que ahora se han reducido drásticamente.

Queda mucho trabajo por hacer y no se puede dejar todo para el último día. Tras la pandemia vamos a pasar aún por momentos muy duros hasta que se consiga recomponer la economía salmantina, pero para remontar son esenciales los mensajes que abran horizontes más allá de la covid, aunque siempre dentro de la coherencia que requiere esta situación inédita.

Más sentido común, desde luego, es el que hace falta tanto en la campaña de vacunación como en las restricciones. Si se va a vacunar al profesorado, el Ministerio de Sanidad no debería dejar a un lado al personal de las universidades, ya sean públicas o privadas, porque no puede olvidar que ellos se “codean” con los estudiantes que protagonizan las fiestas en pisos que cada fin de semana denuncia la Policía. Yo entiendo a esos estudiantes que quieren salir y disfrutar de su juventud y creo que, como el resto de ciudadanos, los universitarios se han adaptado a las circunstancias y ahora llenan las terrazas desde las 13 horas —un momento del día en el que antes de la pandemia parecían no existir— hasta el límite de las 22 horas. No se les puede criticar porque que pasen el fin de semana de terrazas siempre que cumplan las normas, eso sí, las fiestas en pisos no se pueden consentir.

Muchos de esos universitarios estarán ya haciendo las maletas para salir disparados a sus casas. ¿Es conveniente? Probablemente no. ¿Tiene derecho? Sí, no incumplen ninguna norma. ¿Es justo? Desde luego para todos aquellos que tienen sus segundas residencias en otras comunidades y esta Semana Santa no podrán acudir a ellas sin saltarse las normas, no es justo, y mucho menos cuando cada día vemos en los informativos las imágenes de los jóvenes europeos disfrutando de la libertad española. Las restricciones deberían ser para todos. En otro caso se podría decir eso de allá cada uno y su conciencia, el problema es que en esta pandemia las consecuencias las pagamos todos. ¿Se nos ha olvidado ya lo que vino después de la Navidad? En un solo día de enero llegaron a notificarse 516 contagios en la provincia salmantina y 10 muertos en una única jornada de febrero.

Precaución.