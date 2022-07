Una de las frases que quedan para el recuerdo de la historia reciente del parlamentarismo fue la de Aznar a González, en su final de etapa: ¡Váyase, señor González!

Hoy los españoles, la mayoría, gritaríamos la misma frase si pudiéramos, cambiando el sujeto. Sánchez ha superado con crees la incompetencia en la gestión económica de cualquiera de los presidentes anteriores, incluido Zapatero que ya fue malo.

Es grave la ideologización de este Gobierno, con esas leyes que lo único que buscan es mirar atrás para dividir de nuevo a los españoles. Estamos en manos de un personaje que depende de los proetarras y de quienes no creen en una España unida, ¿qué vamos a pedir? Pero, además, ahora atravesamos una situación crítica. Estamos hablando de que no sabemos si en noviembre podremos encender la calefacción, de si podremos llenar la cesta de la compra hasta final de mes o de si tendremos que racionar la luz y no utilizar el coche. Estamos atravesando una de las peores crisis económicas y al mando está un Gobierno inoperante, inepto, incapaz, ignorante y sinvergüenza.

Ayer, sentía vergüenza cuando veía las imágenes del Congreso del Diputados, concretamente de la bancada azul del Gobierno con Irene Montero, Alberto Garzón, Ione Belarra u otros miembros del Consejo de Ministros de Sánchez a los que soy incapaz de poner nombre y si me cruzara por la calle con ellos, ni siquiera los reconocería. Pero no es culpa mía ser tan ignorante con este Gobierno. Estoy segura de que mi desconocimiento ministerial es compartido por muchos españoles y se debe a la inoperancia e inutilidad de la mayoría de los ministros.

Este es el Ejecutivo más numeroso de la democracia, pero el que peor gestiona de todos los que hemos sufrido. Ayer mientras el señor presidente anunciaba, como solución a nuestros acuciantes y graves problemas económicos, un impuestazo a las eléctricas y a la banca, los bancos se desplomaban y con ello se empobrecían un poco más a miles de pequeños ahorradores españoles. No esos que tienen millones de euros fuera de España, sino a pequeños agricultores salmantinos, por ejemplo, que después de trabajar de sol a sol han conseguido juntar unos pequeños ahorrillos.

A las eléctricas también pretende castigarlas, no porque el parche sea efectivo o beneficioso para el contribuyente, sino porque políticamente está bien visto recortar los beneficios a las grandes empresas, como si Estas estuvieran dispuestas a renunciar a sus beneficios para que el señor presidente siga unas cuantas horas más en La Moncloa engatusando a los españoles con medidas que son como la tirita para curar el cáncer. Sánchez no plantea reformas profundas, como está haciendo media Europa, para explotar nuestros recursos energéticos y disminuir la dependencia de otros países. Esta decisión tal vez no estuviera bien vista por sus socios.

Y para rematar la demagogia, el presidente nos anuncia la gratuidad de los abonos de los trenes de media distancia, es decir, entre otros, los que unen Salamanca con Madrid vía Ávila, que tardan casi tres horas. Sin saber qué pondrá en la letra pequeña el señor Sánchez, a priori lo que puede suponer para Salamanca es que perdamos la tercera frecuencia del tren rápido a Madrid bajo el manido argumento de que no hay viajeros, por tanto no es rentable y como consecuencia hay que eliminar uno de los trayectos. Y si no, al tiempo.

Ya tiene excusa este Gobierno para castigar de nuevo a la España vaciada. No es lo mismo una tartana que tarda tres horas y con la mitad de los trenes con deficiencias de calefacción o de aire acondicionado, que una infraestructura medianamente acondicionada para este siglo. Nos conformamos con un Alvia en lugar de un Ave como el que tienen muchas ciudades españolas. Estábamos esperando una cuarta frecuencia y ahora peligra la tercera.

¡Váyase, señor Sánchez, que nos está arruinando!