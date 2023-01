Un zapato por si acaso

Me miró con estupor, por la edad, supongo. Y yo a él con cierto recelo hasta comprobar que allí no había pintura. Imagínate. A estas alturas y andarse embetunando la cara. Me acogió en sus rodillas y me llamó Fran, como si fuera de la familia. Claro, siempre has sido mi rey favorito por algo. Al lío, Baltasar.

Cuéntame. A ver qué podemos hacer para alegrarte esa cara.

Pues, mira. La camiseta de Argentina ya me la trajeron Rober y Nuria de su viaje de bodas, así que eso ya quedó hecho (no encontraron la de Batistuta, pero es bonita igual) y, ya me conoces, no os doy opción con los libros. En cuanto aparece el que tengo en el radar...

¡Qué impaciente has sido siempre!

Sí, y ya que sacas el tema, de eso quería hablarte (me he dado cuenta de que nos estamos tuteando, supongo que no hay problema). Que, nada, se me está acabando la paciencia.

Me miró imaginando la que se le venía encima. Saqué la hoja que llevaba doblada en el bolsillo de la chaqueta para no olvidar nada importante y empecé.

Es que Salamanca sigue perdiendo población año tras año (casi 1.500 en 2022) y esto se está empezando a poner muy negro, porque no parece que haya nadie con la implicación, determinación e imaginación necesaria para solucionarlo. Me temo, Baltasar, que en nada vamos a ver el fin de muchos pueblos porque ya no vivirá nadie en ellos. O se venderán por internet, a ver si a alguien se le ocurre algo.

Es que ponerse enfermo según dónde es un problema muy grave, mucho, si tienes que esperar por una UVI móvil en las Arribes, o en Peñaranda. Y luego todo el mundo te dice que te quedes y cuides las tierras o al ganado o montes algo, pero colegio no hay, médico no suele (pediatra ni digamos) y lo de internet...

Es que hace más de mil días que RENFE quitó la mitad de los trenes rápidos a Madrid y luego va cambiando horarios así a lo sorpresa y aunque no hay demanda para recuperar las frecuencias, luego nunca hay sitio para comprar un billete en el tren que quieres.

Es que estamos todo el día con lo de la Ciudad del Español, pero la Universidad de Salamanca es la que menos fondos por estudiante recibe en Castilla y León y tiene que pelear a muerte cada euro del Gobierno, que invierte a manos llenas en un Observatorio en La Rioja o se lleva a otra parte el Congreso Internacional de la Lengua Española.

Es que nos dijeron que iban a descentralizar instituciones del Estado pero al final fueron a grandes ciudades y nos quedamos con un palmo de narices. ¿Tú esto lo puedes solucionar de alguna manera?

—Con esto no hay magia que valga, solo lo podéis arreglar vosotros y vuestros políticos—dijo Baltasar con pena.

Pues estamos buenos.

—Oye —hizo un gesto ostensible sobre mi peso —ya no juegas al fútbol con los amigotes, ¿no?

—Es mi propósito para este año. Esta noche te dejo el zapato igual, que nunca se sabe.