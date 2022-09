Un candidato a lo gallego

Feijóo no deja de ser gallego ni aunque ya lleve un tiempo de aterrizaje en Génova. “El asunto del candidato a la Alcaldía de Salamanca no se va a tratar en la feria”, dijo ayer cuando le preguntamos si Carlos García Carbayo sería el cabeza de lista en las elecciones municipales del mes de mayo próximo. Alguien dirá que es pronto para estos asuntos tan pueriles, pero los partidos políticos tienen que ir perfilando a los candidatos para darlos a conocer antes de que acabe el año. Y no, no es fácil encontrar un buen cartel.

El PSOE, por ejemplo, está sin líder municipal. José Luis Mateos, actual portavoz del Grupo Socialista, no es del agrado de la actual dirección del partido, aunque puede que le toque la “lotería” ya que es difícil encontrar a un “mirlo blanco” cuando el partido del puño y la rosa está en decadencia y sin ningún tirón ciudadano gracias a las fechorías, despropósitos y desgobierno de su jefe Pedro Sánchez. Creo que José Luis Mateos está dispuesto a “inmolarse” una vez más por las siglas del PSOE y casi que le haría un favor al secretario general de Salamanca, David Serrada, por muy mala relación que tengan ambos.

El PP, sin embargo, tiene poderosas razones para volver a confiar en el actual alcalde de Salamanca. Carlos García Carbayo es una apuesta segura dentro del panorama de inestabilidad que hay en estos momentos, como recordó ayer Feijóo, que para un gallego que ejerce es tanto como decir que el actual regidor repetirá en la lista del PP a la Alcaldía de Salamanca. Además, es el único alcalde que tiene el Partido Popular de las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

La diferencia entre la actual dirección, con Feijóo a la cabeza, y los chiquilicuatres de la anterior, es que nadie desde Madrid tiene ahora la tentación de meter la zarpa en las listas. Alfonso Fernández Mañueco esta vez tendrá las manos libres para poner a los candidatos que considere más idóneos. Inteligente decisión la de Feijóo, porque quien se equivocará o acertará será el presidente regional del PP.

No estaba en la agenda del líder nacional de los populares hablar de candidatos o de elecciones en una feria ganadera como Salamaq, la mejor de España aunque le pese a Valladolid, pero no eludió la pregunta. Es verdad que contestó a lo gallego y remitió a quienes saben de estos menesteres: el presidente provincial del PP y de la Diputación, Javier Iglesias; el secretario provincial y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y, por supuesto, el líder regional. Alfonso Fernández Mañueco en esta ocasión apareció en el recinto ferial sin la sombra alargada y bastante incómoda de su vicepresidente, Juan García-Gallardo. Tampoco apareció el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, también de Vox. Mañueco lo cambió por Jesús Julio Carnero, al que le “robaron” la cartera los de Abascal tras el pacto con el PP en Castilla y León. El ex de Agricultura no tuvo que hacer de “cicerone” por los stands feriales, pero si tuvo oportunidad, seguro que puso al día a Feijóo sobre las malas artes de sus antecesores porque los sufrió y de qué manera. Llegaron a amenazarle con constituir una gestora si se volvía a presentar como candidato a la Presidencia de la Diputación de Valladolid.

Los que no cambian son los palmeros. En las proximidades, las cercanías y los alrededores del político gallego, como antes ocurría con Pablo Casado, suelen situarse estratégicamente unos cuantos mandos intermedios que buscan acomodo en algún puesto político con carácter perpetúo y si es posible, también hereditario.

Lo más cotizado es el Congreso y el Senado. Pero para las listas de las Generales aún queda mucho tiempo y si Alberto Núñez Feijóo sigue en la misma línea de confiar en los territorios, le pasará la pelota a Alfonso Fernández Mañueco, y esta vez no tendrá ninguna excusa para renovar de una vez por todas a candidatos que llevan ya más de dos décadas presentándose.