Turismo verde con Vox

Parece un eslogan para una campaña de turismo, pero no es el caso. “Castilla y León está de moda”. Y si no lo está, el recién renovado presidente de la Junta se va a ocupar de ello: “Ahora que toda España observa a nuestra Comunidad, la vamos a poner de moda”, dijo Alfonso Fernández Mañueco en el discurso de su toma de posesión el pasado martes.

Se trata de un mensaje político y no turístico. Castilla y León estará bajo la lupa de los medios de comunicación nacionales y de los grandes partidos asentados en Madrid para ver si la entrada de Vox en el Gobierno regional provoca una catástrofe económica y social que retrotraiga a esta región a los tiempos de la prehistoria, o al menos a los usos y costumbres de la España franquista. Más que de moda, estamos en el ojo del huracán.

Pero lo político no es incompatible con lo turístico. Quizás vayamos a disfrutar en los próximos meses de una oleada de viajeros en visita por la Comunidad para buscar al Hombre de Cromagnon encarnado en algún dirigente de Vox. Visitantes a los que las agencias les habrán vendido un recorrido por las cámaras de gas para homosexuales y lesbianas o un paseo por las mazmorras para inmigrantes ilegales, muy cerca del monumento al machista.

Quizás esa oleada de turistas llegue con un ‘todo incluido’ pagado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero aún así, puede que no vuelvan a casa muy contentos, porque, por el momento, no aparecen síntomas de la involución democrática, del regreso a las cavernas del fascismo ni de la extinción de los derechos sociales de los castellanos y leoneses que la izquierda anuncia a voz en grito.

Lo que vimos el pasado martes en las Cortes no fue un aquelarre de brazos extendidos, banderas con el aguilucho ni gargantas enronquecidas por el canto del Cara al sol, sino una toma de posesión sin estridencias, con emoción contenida, y un mensaje integrador y tranquilizador del presidente de la Junta. Si el nuevo Ejecutivo regional discurre por el camino de la “moderación, diálogo, tolerancia, integración y espíritu abierto y constructivo que permita crecer con diversidad de opiniones y debate público” como anunció Mañueco en las Cortes el pasado martes, no parece que estemos ante un inminente terremoto.

Con un partido populista y radical como Vox siempre hay peligro, eso es cierto. Pero se atisban algunos signos tranquilizadores en el mensaje que Santiago Abascal lanza a Castilla y León con el nombramiento de tres consejeros de perfil mucho más técnico que político, como son el ingeniero agrónomo y ex gerente de Asaja, Gerardo Dueñas, el licenciado en Geografía e Historia y jefe del área técnica del Consejo Económico y Social Mariano Veganzones, o el catedrático de Literatura y ex director del Instituto de la Lengua Gonzalo Santonja. Este último tuvo ayer su primer disgusto con las noticias sobre los sobresueldos obtenidos en el Instituto que compatibilizaba con su salario y su dedicación exclusiva en la Universidad Complutense. Habrá que confiar en que su condición de conocedor y amante del patrimonio y de los toros beneficie a ambos sectores de importancia vital para Salamanca y en que no se complique la vida con ingresos al margen de la Consejería de Cultura. También tranquiliza saber que el vicepresidente Juan García-Gallardo, el “político pata negra” entre los cuatro que entran en la Junta, no tiene competencias ejecutivas y sí varias presidencias de comisiones de escasa relevancia.

La primera prueba de fuego de la nueva Junta será seguramente la aprobación antes del verano de la Ley de la Concordia promovida por los verdes. Ya veremos en qué afecta al actual Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León. Si extiende el reconocimiento “a todas las víctimas de la guerra civil”, como propuso Vox en Andalucía en diciembre pasado, o se limita a dejar sin fondos a la Ley del PSOE, como por cierto ya hizo Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno de la nación.