Turismo sobre ruedas

Pues parece que somos interesantes, que merecemos una visita, que el mundo quiere vernos y conocernos. El mes pasado hemos tenido unas cifras récord en ocupación hotelera, lo que quiere decir que hemos tenido a montañas de personas que se han pasado por nuestra ciudad. Y eso es bueno. Es verdad que habría que buscar que Salamanca no fuera solo un punto de paso, sino que la gente, poco a poco, decidiera venir, quedarse o, mejor, volver para quedarse. Lo que yo he hecho, vamos. El caso es que cuando estás activo, cuando haces cosas (qué grande es Ángel Martín) conoces gente. Gente con la que compartes aficiones e intereses, gente muy buena en lo que hace que encima es muy buena gente. Dos cosas que suelen ir de la mano, pero que pueden no ser lo mismo. Y conocer más gente te da otros puntos de vista, te abre la cabeza a opciones que no habías contemplado, ves más allá. Qué bueno es eso ¿verdad?

Entre todas las personas que yo he conocido, hay dos en especial amantes de otra forma de viajar, incluso de vivir. Estilo caracol, vamos con la casa a cuestas. Viajar en auto caravana. Es algo a lo que yo no había prestado mucha atención, confieso que, cuando tenía apenas 20 años, siempre pensé en hacer un viaje así, pero se me había olvidado. Y claro, yo, que intento traer a la gente a Salamanca por lo civil, o por lo criminal, pensé ¿podrían aparcar sus vehículos cómodamente para su visita?

Pues sí, pero no. Es verdad que he visto dos zonas donde podrían aparcar estos vehículos. Los dos al otro lado del río, uno en Salas Bajas, el otro en la iglesia de la Santísima Trinidad. Y no está mal, pero creo que le faltan cosas. Todo esto me ha llevado a pensar que Salamanca es una ciudad donde viven y conviven personas de todo tipo, de toda creencia, profesión o equipo de fútbol. Somos una ciudad abierta con una gran oferta para casi todos. Y quizá esto también se debería ver reflejado en la oferta de turismo que ofrecemos.

¿Hay algo de malo en pensar en la mayoría? ¿En pensar en las personas que vienen con su coche, en tren o en bus a dormir en un hotel aquí? Pues claro que no, desde luego que no. Lo que digo es que podemos abrir nuevos nichos de mercado, pensar en otras formas de turismo y conseguir que esa minoría se sienta como en casa y deciden fijar a Salamanca en su GPS como punto de parada obligatorio.

Salamanca para todos y para las autocaravanas también. A fin de cuentas, con muchos poquitos, se hace algo grande.