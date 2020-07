Todavía no ha dimitido

Lo normal sería que dimitiera, pero no lo creo. Fernando Simón se ha puesto el mundo por montera y parece que le dan lo mismo las críticas o arruinar su trayectoria profesional, bastante resquebrajada por cierto después de esta pandemia, la verdad. Le ha cogido el gustillo a los chistes y parodias que hacen de él y no le importa nada.

Todos creíamos que estaba “vendido” al poder social-comunista que nos gobierna. La sospecha tiene casi “base científica” por el inmenso cable que le echó a Sánchez e Iglesias a principios de marzo, cuando soltó que no impediría a sus hijos acudir a la manifestación feminista. Claro que después de agradecer que algunos países impongan restricciones a los viajeros procedentes de España o que desaconsejen que se viaje a nuestro país, como han hecho Bélgica o Reino Unido, me ha dejado confusa, porque va en contra de lo que dice el Gobierno. Sospecho que puede haberle afectado el virus a su capacidad para pensar, razonar y saber lo que no debe decir, aunque como experto piense lo contrario.

“Nos quitan un riesgo”, dijo el lunes con un moreno que delataba su estancia en las playas, pero no en las de España, sino en las de Portugal donde le pillaron surfeando.

Al sector turístico lo tiene levantado en armas y al presidente Pedro Sánchez y a su equipo ministerial, los ha dejado a los pies de los caballos, porque teóricamente están negociando -o eso nos han dicho- con los países para suavizar el impacto y que al menos se salve el turismo de las islas. Eso nos han dicho varios ministros, pero el doctor Simón sigue ahí y hace como si estuviera al frente de la pandemia. Me sorprende que ningún miembro del Gobierno haya salido a rectificar a este científico que no ha hecho más que meter la pata con este virus.

Después de restar importancia a la pandemia, de despreciar y minimizar las advertencias mundiales y de recomendarnos acudir a la manifestación del domingo 8 de marzo como si no pasara nada, debe tener remordimientos y ahora la solución, si pudiera, es confinarnos a todos de nuevo. De la COVID es probable que no nos muriéramos, pero de hambre, seguro que sí.

Habrá que recordarle al científico o epidemiólogo Simón que el turismo representa el 15% del Producto Interior Bruto y ya triplica la contribución de otro sector vital como es la automoción, con 60.000 millones y un 5% del PIB.

El doctor, que no nos recomendaba utilizar las mascarillas que hoy son obligatorias en casi toda España y que luego confesó que era porque no las había en el mercado, sin duda es del club de fans de otro impresentable, el ministro de Consumo, que por cierto debe estar ya vacacionando porque no se le ve por ningún lado. Estará consumiendo productos españoles y disfrutando de nuestras playas.

El tal Alberto Garzón, conocido como el enterrador de Izquierda Unida, tampoco siente aprecio por uno de los sectores capitales para España. El ministro de Consumo, en una demostración de su incultura y de su incapacidad para ostentar una cartera, dijo en plena pandemia que el sector turístico era “estacional, precario y de bajo valor añadido”.

Don Alberto ahí sigue también después de sus tropelías y sin haber hecho algo productivo por este país que no sea cobrar al final de mes una sustanciosa e inmerecida nómina.

Imagino que el doctor Simón ni dimitirá ni le destituirán. Como mucho lo esconderán unos días hasta que pase la tormenta, como han hecho con Marlaska y sus destituciones o con el ministro Ábalos y el sospechoso recibimiento de madrugada en Barajas a la número dos del sátrapa Maduro o con Pablo Iglesias y su “affaire” con el móvil de Dina. Tampoco se sabe nada de las colocaciones a dedo que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fundamentalmente la de su amigo. Ni dimite nadie ni adelgazarán la abultada nómina de cargos de confianza que tiene el ejecutivo de Pedro Sánchez, que crece y crece al mismo ritmo, casi, que las listas del paro. Una desvergüenza.