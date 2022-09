‘Tito’ Pedro y ‘tito’ Luis

Permítaseme la licencia de utilizar de forma cariñosa, por supuesto, el término “tito” para referirme a dos personas que se ocupan de nuestro bienestar, y a las que nunca agradeceremos lo suficiente sus desvelos. El primero es el “Tito” Pedro Sánchez, que mañana va a comenzar en Sevilla una campaña de actos por toda España para reconectar con la ciudadanía. Supongo que no tendrá que ver con el hecho de que en mayo próximo hay elecciones municipales y autonómicas en la mayor parte de las Comunidades, aunque puede que sí.

De aquí hasta finales de año nos va a explicar lo que están haciendo él y su Gobierno por todos nosotros, los ciudadanos de este país. “Tito” Pedro considera que su mensaje no cala todo lo que debiera y se ha puesto manos a la obra para dar a conocer lo que hacen. Además, desde Moncloa han impartido instrucciones a todos los Ministerios y al propio Partido Sanchista para que no dejen pasar un día más sin pregonar a los cuatro vientos sus logros mediante esta nueva campaña. Y escribo nueva porque va a ser la segunda parte de la que ya se ha aplicado durante el mes de agosto, cuando desde Presidencia del Gobierno se ordenó a los ministros copar los medios de comunicación con entrevistas y entrevistas, para transmitir la idea de que el Gobierno no descansaba y seguía presto para atender a la sufrida ciudadanía.

El “Tito” Luis Planas, nuestro amado y nunca bien ponderado ministro de Agricultura, ha decidido adelantarse un día a su jefe, el “Tito” Pedro, y ha aprovechado la ocasión que le han ofrecido en bandeja, y el escaparate que supone la inauguración de Salamaq, para poner en marcha su operación de “venta de burra”.

Hoy, a las diez y media de la mañana, y después de atender a los medios de comunicación, participará en ese acto y estoy seguro de que desgranará los logros de su gestión o, por lo menos, una parte de ellos.

De lo que no me cabe la menor duda es de que en su intervención no va a responder a las siguientes preguntas: ¿es la sequía uno de los dos problemas más importantes que tiene la mayor parte del campo español en estos momentos? ¿Cuántas veces se ha reunido la llamada Mesa de la Sequía agraria desde marzo hasta ahora? ¿Cuántas veces se ha reunido el llamado grupo técnico de seguimiento de la sequía desde marzo?

La respuesta a estas dos últimas cuestiones es muy fácil: ninguna. Y eso a pesar de la delicada situación por la que atraviesa el campo español, la más grave de este siglo, debido a la falta de lluvias y al calor. ¿Se atreverán las organizaciones agrarias salmantinas a poner de manifiesto ante el ministro la grave situación del campo en esta provincia mediante un dialogo franco y directo, o, por el contrario, se limitarán a ejercer de comparsas durante el acto de inauguración? Comienza la campaña de los “titos”.