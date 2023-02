Tienes un WhatsApp

Hay que reconocerles a los políticos de Castilla y León su capacidad para superarse día a día en la generación de polémicas. La falta de consenso para conceder la Medalla de Oro de las Cortes en la celebración del 40 Aniversario del Estatuto es la evidencia de la irreconciliable deriva que ha tomado esta legislatura.

Las versiones cambian en función de las siglas, pero lo que es objetivo es el interés de los partidos en alentar la crispación y dinamitar la posibilidad de acuerdos. Y encima, hasta con desidia. ¿Cómo si no se puede calificar que la reunión de la Mesa de las Cortes en la que había que dirimir este asunto se realizara vía WhatsApp? Sin videollamada. Y me cuentan que no es la primera vez que ocurre, que hasta se ha convertido en práctica habitual cuando la reunión coincide con un viernes. Para qué tener fines de semana de dos días cuando pueden ser de tres.

No seré yo quien denoste el uso de unas nuevas tecnologías que nos han salvado de la locura colectiva durante la pandemia pero resulta escandaloso que entre emojis y memes se vaya configurando el futuro de Castilla y León.

Y me surge también la inquietud de saber el nombre del grupo de WhatsApp. ¿Será algo trivial como ‘Mesa de las Cortes’? o ¿algo más crematístico como ‘El club de los 76.000’?, que son los euros que se meten de salario cada uno. Aunque teniendo en cuenta que el administrador del grupo será el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, mi apuesta sería ‘Disenso’, es decir, la ausencia de consenso. Vox en estado puro.

No es de extrañar que, no tardando mucho, los plenos parlamentarios estén limitados a intervenciones de 140 caracteres, o 59 segundos, como aquel programa de la Pastor en la tele pública. Lo bueno si breve..., argumentarán algunos. A las ocho todos a ver la Champions. En realidad, el debate de confrontación de ideas en las Cortes apenas asoma por el hemiciclo regional. Todo se ha convertido en una ristra de intervenciones trufadas de expresiones en busca del titular fácil. Es el triunfo de los asesores frente al político con discurso propio. Del efectismo ante la oratoria. Cosmética contra cirugía.

Y entre broncas y banalidades se nos van pasando los días. Y uno se plantea cómo es que los que están llamados a buscar y encontrar las soluciones a los retos que nos plantea el futuro son, en realidad, un foco constante de problemas. Habría que preguntárselo. Por WhatsApp, claro.