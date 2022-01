Primero, lo más cercano, y menos grave. El Barómetro del CIS que se publicó ayer recoge unos datos que, a buen seguro, no habrán gustado a Pedro Sánchez, porque no es el líder mejor valorado. A la cabeza en esta clasificación no figura él, que cosecha 4,34 puntos, sino Yolanda Díaz, la “vicefashion”, que logra 4,82 puntos. Yo no sé si el actual inquilino de La Moncloa va a poder soportar tamaño desaire. Siempre si hacemos caso a Tezanos y su equipo, Díaz lleva camino de convertirse en la primera mujer presidenta del Gobierno de España, algo que ya ha pronosticado el que fue gran gurú de Sánchez, Iván Redondo, que lo dijo bien clarito en un artículo que publicó recientemente y que escoció mucho en el Complejo de La Moncloa y en el PSOE. Según esa clasificación, el tercer líder mejor valorado es Iñigo Errejón, con 4,05 puntos, seguido por Inés Arrimadas con 3,59, Pablo Casado que logra 3,37, mientras que Santiago Abascal es “el farolillo rojo” y solo cosecha 2,88 puntos. Puede que los ciudadanos de a pie concedan poca importancia a estas encuestas, pero en los principales grupos políticos y en el propio Gobierno las tienen muy cuenta, aunque sea para criticar sus conclusiones. Por este motivo, esos datos no van a pasar desapercibidos, ni para Sánchez, ni para Díaz. Visto lo visto, me pregunto, una vez más, cuándo van a soltar amarras y quién lo hará. Porque no hay que olvidar que ahora están unidos por el poder, pero cuando se aproximen las elecciones y la lucha por ese poder, van a ser enemigos, porque competirán, en gran parte, por el mismo electorado. Suenan, por lo tanto, tambores de guerra.

En segundo lugar, lo más lejano y más grave. En España en general se presta poca atención por parte de la opinión pública a los asuntos de política internacional. Pero hay que ocuparse y preocuparse, y mucho. La escalada que de tensión que se está viviendo en los últimos días, especialmente en las últimas horas, a cuenta de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, con España metida de lleno en el fregado, amenaza con desembocar en un conflicto importante, a la vez que muy grave, con serias repercusiones. Estamos hablando de guerra, algo que para la mayor parte de los españoles, salvo los muy mayores, suena como lejano, tanto en el tiempo como en distancia geográfica. No es por alarmar, ni mucho menos, pero la situación se está complicando por horas. Además, España ha aumentado su grado de implicación militar. Este hecho va a abrir un nuevo frente en el Gobierno entre la parte socialista de Pedro Sánchez y la de Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza. Pero eso, ahora, es lo de menos. Lo verdaderamente importante es la posibilidad de conflicto armado que cada vez es mayor. Y España no estará al margen. Hay que mirar más al mundo que nos rodea.