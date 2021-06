¿Solo los hombres pierden el control?

A propósito de los terribles asesinatos cometidos en Tenerife por un tal Tomás Gimeno sobre sus dos hijitas se ha producido no sólo un lógico y terrible espanto, también una notable y abundante literatura periodística. Tomaré a título de ejemplo lo escrito en El País por la conocida periodista Milagros Pérez Oliva:

“Ni siquiera en estos casos hay que caer en la trampa de pensar que el hombre maltratador ha perdido el control. Mucho menos todavía en las muertes planificadas. Los asesinos saben perfectamente lo que hacen, calculan sus movimientos e incluso si, como en el caso de Tenerife, hay cierto grado de improvisación, son caso conductas racionales y con pleno dominio de la situación. Lo que sí han perdido estos hombres es otro tipo de control: el que ejercen sobre la mujer que consideran de su propiedad”.

La hipótesis que subyace en las palabras aquí reproducidas es que estos asesinatos vicarios son ejecutados sólo por los padres y por eso se les suele añadir el apellido de asesinatos machistas, pero Pérez Oliva desconoce u olvida la realidad. Vayamos a ella.

En un estudio finlandés de 2001 la diferencia en la comisión de estos crímenes es del 61% por madres frente al 37% de los padres. Otro estudio austríaco más reciente sobre filicidios en Austria y Finlandia durante 1995-2005 arroja 90 asesinatos, 64 cometidos por las madres y 26 por los padres.

Según fuentes no oficiales (ojo, que pueden ser un bulo, pues no existen cifras oficiales acerca del sexo de los asesinos, lo cual no deja de ser sospechoso) en España han muerto de 2013 a 2019 a manos de sus padres 29 niños y a manos de sus madres 85.

Sean o no certeros estos datos, los niños asesinados por sus madres ¿son crímenes machistas? Pues según Pedro Sánchez así es. Estas son sus palabras: “Esta violencia vicaria es violencia machista doblemente salvaje e inhumana”.

Y estos asesinatos vicarios cometidos por las madres, ¿merecen menos publicidad y menos condena? Parece que sí. Arcadi Espada ponía el ejemplo de otro asesinato vicario, la muerte en Sant Joan Despí de la niña Yaiza, asesinada por su madre hace quince días. La asesina confesó ante el juez que había asesinado a su hija por cuestiones relacionadas con su ex pareja y apenas hubo noticias en torno a ese asesinato.

Y yo me pregunto cómo es posible que se oculten estos y otros datos. Por ejemplo, los de suicidios, que sistemáticamente se tapan. El número de suicidios en España se ha disparado durante los últimos años (en 2019 un 122% más que en 1980). En 2019 hubo 3.671 suicidios, de los cuales el 75,5% fueron varones. Y yo me malicio que la razón de la censura no es otra que se suicidan muchos más hombres que mujeres.