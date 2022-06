Sin solución

Toca hablar de EBAU. Un año más se ha celebrado la convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y de nuevo las comunidades han realizado distintos exámenes, unos más fáciles que otros, algunos con muchos más estándares para estudiar que otros y también los criterios a la hora de corregir han sido diferentes, sin embargo, los estudiantes podrán optar por igual a las titulaciones ofertadas por las universidades públicas. Un sistema injusto que provoca la frustración de muchos estudiantes, de los más brillantes, los que realmente han demostrado durante todo el Bachillerato y la EBAU que son los mejores, pero todo ese esfuerzo y sacrificio en más de un caso no será suficiente para que puedan estudiar la carrera que les gusta y en la Universidad que quieren.

Ojalá la ministra de Educación y Formación Profesional haga honor a su apellido algún día y nos dé una grata sorpresa, pero les confieso que no tengo casi ninguna esperanza. Pilar Alegría ha anunciado que el próximo mes presentará el borrador de la nueva EBAU y ha avanzado que será “algo más homogénea”. Con sus palabras, lo primero que hace la ministra es reconocer la heterogeneidad de la prueba actual, algo que alumnos, padres, profesores y autoridades llevan años denunciado en Castilla y León. Segundo, deja claro también la ministra que no tiene ninguna intención, no solo de hacer el mismo examen de acceso para todos los estudiantes del país, sino de exigir los mismos conocimientos.

Con la excusa de la autonomía de las comunidades autónomas, Pilar Alegría va a lavarse las manos, pondrá un parche a este grave problema que, seguro será alabado por los miembros del Partido Socialista, aunque saben que esa no es la solución, y los estudiantes y sus familias tendrán que seguir haciendo frente a la desigualdad que produce el hecho de que haya una prueba por cada Comunidad Autónoma y no un examen único para todo el país, que haría que los alumnos demostraran sus conocimientos con independencia de la Región en la que viven.

Lo cierto es que no ha anunciado nada nuevo la ministra de Educación, pues en el momento en el que dio a conocer el currículo de Bachillerato ya puso de manifiesto que las diferencias de conocimientos adquiridos por los estudiantes van a ir en aumento. Un ejemplo claro: si en Valencia la historia se estudia a partir de 1812, en la EBAU no podrán preguntar a esos alumnos por los temas anteriores, mientras que en Castilla y León, donde la Consejería de Educación ya ha establecido que se mantenga el temario completo, la variedad de temas podrá ser mucho mayor. ¿Qué va a hacer la ministra? ¿Reducir los contenidos de los que se examinan en la EBAU a su currículo? No le queda otra.

Todos los que tenemos cerca jóvenes en Bachillerato sentimos que es realmente una lástima que en este tema de la EBAU no se dejen a un lado las diferencias políticas y se trabaje solo pensando en elaborar una prueba de acceso que ordene de forma justa a los alumnos en los listados de admitidos de las distintas titulaciones. Los estudiantes se juegan mucho, pues no hay que olvidar que se trata de su futuro laboral.

No es justo que por la existencia de exámenes desiguales haya familias que tengan que hipotecarse para poder enviar a sus hijos a estudiar a otra ciudad del país cuando en su provincia existe la titulación que quieren cursar, pero no entran porque vienen estudiantes de otras comunidades donde el Bachillerato y la EBAU son más fáciles. Eso en el mejor de los casos, ya que hay familias que no tienen ni dinero para hipotecarse y sus hijos, que podrían estudiar Medicina en Salamanca si la Selectividad fuera igual para todos, tienen que optar por otra carrera que no desean porque los recursos familiares no les permiten irse a estudiar a otra ciudad. ¡Qué injusticia!