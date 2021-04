Me confieso un europeísta convencido desde principios de los años setenta, cuando comencé a seguir todo el proceso de integración europea y, con posterioridad, la adhesión de España. Pero eso no significa que tenga que tragar carros y carretas. A fecha de hoy, sigo diciendo un sí rotundo a la UE a pesar de todo. Sí, a pesar de que la Comisión Europea está fracasando en su gestión de las vacunas y tenga montado un lío de padre y muy señor mío, que me lleva a preguntar si hay alguien ahí fuera, al mando. Lo último de ayer es que, ante la deficiente gestión de las instituciones comunitarias, Alemania se ha abierto a la posibilidad de comprar la vacuna rusa. También sigo diciendo que sí a la UE, a pesar de que, a lo largo de los últimos decenios, hayamos creado una estructura de poder en Bruselas muy alejada de la realidad, que a veces parece que está más empeñada en dificultarnos las cosas que en facilitarlas.

Digo sí a la UE, a pesar del enjambre de euro funcionarios, a los que los sufridos contribuyentes pagamos sueldos mucho más elevados de los que cobrarían en sus países de origen y que se ven beneficiados con otra serie de prebendas de carácter fiscal y en materia de pensiones, que ya quisiéramos el común de los mortales. Sigo diciendo que sí a Europa, a pesar de la falta de transparencia que rodea a las instituciones de la UE y a sus responsables y funcionarios, por mucho que digan lo contrario; un ejemplo: intente averiguar cuáles son sus sueldos, lo que pagan en impuestos, o lo que van a recibir de pensión cuando se jubilen, y verán el muro infranqueable con el que se encuentran. Digo que sí a la UE, a pesar de que la “Banda de Bruselas” (BB) se dedica a acusar de antieuropeístas a los que, en ejercicio de nuestra libertad, ponemos de manifiesto los defectos que existen en el funcionamiento de la UE, como si está última fuese patrimonio exclusivo de los miembros de la BB y de todos aquellos a los que ellos quieran otorgar el carnet de europeístas.

A pesar de todo lo anterior, y de algunos motivos más que darían para otra serie de artículos, digo sí a la UE porque ha contribuido a que el Viejo Continente en general, y España, en concreto, haya conocido décadas de paz, estabilidad y prosperidad, algo que no era muy frecuente por estas tierras a lo largo de su historia. Pero decir que sí a la UE no significa dar el sí a los quieren secuestrarla en su propio beneficio y a los que la están ordeñando un día sí y otro también.