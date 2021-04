Uno de los verbos más empleados hoy por los políticos es blanquear. Pablo Iglesias acusa a algunos periodistas y al PP de blanquear a VOX, que dice que es fascista. El adjetivo está mas gastado que los pantalones del Azarías, pero la izquierdorra patria sigue paseando el fascismo y la momia de Franco, cada vez que hay elecciones, y para justificar sus iniquidades, aunque cada vez capte menos pardillos. En el lado contrario, los opinantes no apesebrados, y los políticos decentes, acusan certeramente a Sánchez de blanquear al comunismo de UP -revestido estratégicamente de demócrata-; a los separatistas, con insensatas concesiones; y, lo que resulta más odioso, a los asesinos de ETA, no arrepentidos de sus crímenes (cómplices y encubridores de los atentados sin esclarecer), acercados al País Vasco, beneficiados de grados penitenciarios indebidos y homenajeados impunemente a su regreso a la aldea o el caserío. Todo para mantenerse en la Moncloa.

Lo dije cuando apareció en política el astuto de la coleta, hoy moño, cuyo verdadero ideario leninista, machista, violento, revolucionario y anti español -entre otras aberraciones, por su apoyo a bildu-etarras y separatistas catalanes-, ya está suficientemente acreditado y recogido en hemerotecas, audios y videotecas. Era el lobo del cuento de Perrault enharinándose -blanqueándose-, la patita para que los siete cabritillos le abrieran la puerta creyendo que su madre había regresado de la compra. De los siete, seis incautos cayeron en la trampa y los devoró.

Como siempre, la mejor metáfora está en el Nuevo Testamento. En San Mateo, los escribas y fariseos hipócritas, son considerados “semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos pero por dentro están muertos y de toda inmundicia”; y seguidamente les califica por su iniquidad como “serpientes, raza de víboras”. Ahora a Pablo Iglesias, ya mejor conocidas sus “hazañas”, sin harina, sin careta, le vengo comparando con una víbora, porque sus mordeduras son venenosas, por no decir mortales. El problema es que su ponzoña ha sido “comprada” -como se dice ahora-, por el PSOE, y estamos otra vez en la “tensión” que ya quiso el infame Zapatero.

Toda España semeja hoy un pueblo andaluz, dedicado afanosamente a enjalbegar sus fachadas, aunque tal palabra no venga de facha. O una tropa de políticos compradores del detergente que lave más blanco.