Señor Dios, ábrame la puerta

Mi amigo Omar asegura que es lo mejor que le ha pasado en la vida. Quizá parezca exagerado, pero fue muy grande. Por estas fechas, más o menos, hace 13 años: Fernando Arrabal, encaramado a un trono, llevado en andas por ocho jóvenes poetas. Una “conferencia callejera” que los que estuvimos allí nunca olvidaremos.

Una noche de sábado, fría, en la que una pequeña multitud cada vez menos pequeña y más atónita se iba congregando tras ese particular santo laico que no dejaba de encender con las chispas de su ingenio hogueras de irreverencia y surrealismo que calentaban cabeza, corazón y manos.

Arrabal es un icono pop encumbrado por su profecía del milenarismo, pero tras el que se encuentra una obra prolija, de hondura, y visos de posteridad en un manojo de títulos. Picnic (Cátedra) siempre será mi favorita con su eficaz espejo del absurdo de todas las guerras: “–¿Acaso quieres dar a tu padre una lección de guerras y peligros? Esto para mí es un pasatiempo.

Cuántas veces, sin ir más lejos, me he bajado del Metro en marcha”. Absurdo que se vuelve amargura y desolación por los presos políticos en aquella Carta de amor que nos dejó el intenso 2002: “¡Cómo me besabas cuando llegaba por el tren a Ciudad Rodrigo y volvías a verme!... besos reventando la melancolía”.

Qué cosas, aquel día el personaje hilarante fue aquel que ha desnudado el alma, la sociedad y sus miserias (“La peor desgracia es morirse de hambre y esa siempre viene sola”, El Triciclo) y el personaje serio, el presentador, era aquel que hoy se toma a risa la violencia de género, la igualdad, la propia Guerra Civil.

No le vendría mal a Sánchez Dragó repasarse a Arrabal (es de suponer que lo haya leído, alguien que según sus propios cálculos se ha ventilado más de 30.000 libros) ahora que le llega el Premio Castilla y León de las Letras, oh casualidad, en la primera edición bajo el imperio de Santonja.

Temiendo estoy el discurso del mes de abril, aunque el daño a nuestra autoestima, otro más, ya está hecho. Imagino que uno siempre entiende que merece todos los premios y nada más fácil que defenderse tildando de burros a quienes se opongan.

Pero el premio es triste. Por quienes lo tienen -exceptuando, supongo, al propio Santonja. Pobres Martín Gaite, Torrente, Alarcos, González Egido o Puerto. Triste por los que no, como Arrabal, mirobrigense nacido en Melilla (“Fui tan feliz enseñándote: a atar el nudo de la corbata de pajarita, a trazar la raya al peinarte, a dibujar el mapa de la provincia de Salamanca”)

O por quienes se fueron sin él. Puestos a arrimar el ascua, ¿por qué no Juan Muñoz y sus frailes en un convento cerquita de Salamanca? ¿Y dárselo a una mujer? Elvira Sastre, Reyes Calderón... ya me imagino a alguno trepando, como Arrabal aquella noche, a la Puerta de Ramos gritando: “¡señor Dios, ábrame la puerta!”