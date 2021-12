Eso es lo que va a pasar hoy en el encuentro convocado por Pedro Sánchez. “Falconeti” quiere sacudirse de nuevo los contagios y los muertos de encima y marchase de vacaciones con la tranquilidad de la cogobernanza hecha, que básicamente para el presidente más mentiroso de la historia de España consiste en eludir responsabilidades y transferirlas a las comunidades autónomas. Sálvese quien pueda, si es que la justicia, en cada sitio distinta, les deja.

La convocatoria de este domingo, a la hora de la misa en la 2 de Televisión, para no decir nada, fue insuperable. Hay que ser un desvergonzado para salir ante las cámaras solo para anunciar que hoy se reunía con los gobernantes autonómicos en la Conferencia de Presidentes -por cierto, tomen precauciones porque en el congreso socialista de Cataluña, que es desde donde tuvo el “Aló presidente” dominical, ha habido varios contagios, entre ellos el de la presidenta balear, Francina Armengol-.

Estas Navidades serán como las anteriores: cada comunidad autónoma hará lo que buenamente pueda y el ciudadano, con suerte, saldrá como pueda. Es difícil enterarse qué es lo que está en vigor o deja de estarlo y qué normas tiene cada territorio. En definitiva, es un caos. Un caos en el que el embustero de Sánchez se desenvuelve de maravilla.

La reunión de hoy, 24 horas antes de la Nochebuena, tiene poco sentido porque cada comunidad, entre ellas la gobernada por sus socios “los indepes” de Cataluña, con su presidente a la cabeza, Pedro Aragonés, ya han tomado medidas por su cuenta. Lo que pretende ahora el separatista es que nos encierren al resto de España. Ya ven, los socios de Sánchez son para unas cosas independentistas y para otras, forman parte de esta España nuestra y pretende que “el bobalicón” de La Moncloa ponga medidas a gusto del golpismo y para todos los españoles, porque no quieren estar marcados como los peores gestores de la pandemia.

Pedrito “el indepe”, conocido como Pere, ya anunció el lunes, el cierre del ocio nocturno, la limitación de aforos en los bares y restaurantes al 50% en el interior (las terrazas seguirán al 100%) y un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Eso si los jueces le dan el visto bueno, que en unos sitios dirán que sí y en otros puede que digan que no. Es lo que tiene contar con un presidente que ha estado casi dos años tumbado al sol y sin hacer una Ley Sanitaria seria que regule lo que hay que hacer en caso necesario y que no esté al albur de cada comunidad autónoma o tribunal de justicia del territorio. Pero no ahora, porque lo digan los catalanistas.

Y si don Pedro “pinocho” quiere ejercer de verdad la cogobernanza lo que debe hacer es colaborar para dotar de más medios técnicos y humanos a la Sanidad, porque ahora mismo los centros de salud están completamente colapsados y las comunidades autónomas atadas de pies y manos porque no hay ni médicos ni enfermeros suficientes para detectar los contagios, hacer los rastreos, continuar con las vacunaciones y seguir con la atención sanitaria ordinaria.

Señor presidente, tampoco hay vacunas suficientes para continuar completando las terceras dosis. Y por supuesto, otro de los desbarajustes provocados por este Gobierno de incapaces son los protocolos de confinamiento a contactos estrechos. Ahora mismo son un caos absoluto. Ni siquiera los especialistas saben cómo aplicar la normativa estatal porque están exentos de cuarentenas los vacunados con pauta completa que hayan sido contacto estrecho de un positivo, siempre que no sea con la cepa ómicron, beta o gamma. ¿Y quién y cuándo se sabe, si es que se sabe, que el contagio es de una u otra cepa? Que se lo explique hoy Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos o a los profesionales de la Sanidad, que no saben ni qué hacer.