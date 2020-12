Salamanca, un agujero

Entre el virus, la alta contaminación política, la desidia de nuestros propios representantes, la histórica, demencial y desesperante abulia ciudadana, y con nuestro principal motor, la Universidad, gripado por una completa desertización intelectual, puedo afirmar sin alarmismo alguno, que Salamanca no existe, ya no existe. La mantenemos artificialmente quienes tenemos entre 40/45 y 60/65 años, que por otra parte somos cada vez menos y estamos cada vez más desencantados. Por detrás, no hay futuro: el futuro de los jóvenes es la fuga, y aún así lo tienen cada vez peor en un mundo devorado por el populismo y la gran mentira digital. Por delante, una enorme bolsa de clases pasivas; clases pasivas que lo son ya con 50 años. ¡Dios mío, qué locura!, cuando la gente no ha llegado a dar lo mejor de sí misma, la retiran de la circulación.

Por si fuera poco, entre tanto ruido de fondo está pasando desapercibido que Portugal, ante la dejadez de España, pretende apostar por Galicia como su salida a Europa, marginando así la lógica de la conexión con el Eje Atlántico que pasa por Salamanca. Ya desde hace años los sucesivos gobiernos españoles se han empeñado en vertebrar España y Portugal mediante un AVE Madrid-Lisboa, cuando el mapa, el simple mapa, bendice la “T” Lisboa-Oporto-Salamanca como puerta de Europa. Pero los gobiernos españoles, erre que erre: Madrid-Lisboa y desarrollo del corredor mediterráneo.

Pero no todo es culpa de Moncloa, ya que ni en Salamanca ni en la Junta ha habido nunca interés ni sensibilidad en comunicarse con Portugal ni en frenar el suicidio colectivo en el que vivimos. Además, Portugal apostó por la autovía que une Oporto con Zamora, dejando a Salamanca sumida en la nada, un vacío estepario. El norte de Portugal, no ya el país, busca ahora su salida económica y social, así como su internacionalización, a través de Vigo, y uniéndose con Madrid con el AVE gallego. Así las cosas, visualicen ustedes mismos un agujero, un cráter enorme de miseria y olvido donde antes estuvo Salamanca.