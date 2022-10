Salamanca infravalorada

Hace unos días me llegó una noticia de que Salamanca es una de las ciudades más infravaloradas de España. Y me sorprendió mucho. Se trata de un artículo del diario The Telegraf en el que se señala el hecho del poco reconocimiento que tiene nuestra ciudad a nivel internacional. En ese mismo artículo podemos leer que Salamanca es la Oxford española.

Como en muchos casos en la vida, tienes dos opciones. Quedarte con lo negativo, con el hecho de que Salamanca no está recibiendo la atención que merece, o pensar en lo positivo, el hecho de que la comparan, nada más y nada menos, con una ciudad con tanto prestigio y poso universitario como Oxford. Tú decides. Puedes quedarte contento o frustrado.

¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Lo que más destaca? Pues lo negativo, ya lo sabes, por eso en muchos lados la noticia te la habrás encontrado con eso de que estamos infravalorados.

¿De verdad tienes la sensación de que Salamanca está infravalorada? Yo al menos no, eh. A ver, es cierto que la gente con la que tengo más relación son españoles, como es normal vamos, y sí tengo la sensación de que Salamanca es vista con respeto, cariño y simpatía desde otros puntos de España. Y eso me encanta. El que no ha estado en Salamanca, quiere hacerlo, y el que ha estado quiere repetir. Fuera de nuestras fronteras entiendo que el nombre de Salamanca suene menos. No es Madrid, no es Barcelona, no es Sevilla, ni Ibiza. Pero sí que creo que nuestra ciudad es más conocida que otras ciudades como podrían ser Ávila o, por ejemplo, Zaragoza. Es verdad que, para eso, el prestigio y la solera de nuestra universidad (como en Oxford), tiene mucho que ver.

Y digo yo ¿por qué cuando viene un diario con prestigio como ‘The Telegraf’ y nos lanza un piropo tenemos la capacidad de darle un triple salto mortal y quedarnos pensando la peor parte? Tenemos la mala costumbre (como diría Malú) de irnos siempre a lo negativo, a lo que menos aporta. Nos han tirado un maravilloso piropo al ponernos al nivel de Oxford, y hemos decidido que ahora nos enfadamos y no respiramos. ¿Será que eso de los piropos ahora está muy mal visto y hay que tomárselo todo a la tremenda?

Por mi parte estoy encantado con ese artículo. Nos ha puesto en valor, para muchos británicos nos ha puesto en el mapa (hay más España lejos de Magaluf y sitios similares), se han indignado de que no nos valoren lo suficiente, han hablado de nosotros, y encima bien, y, si todo esto fuera poco, cuando queramos presumir de ciudad podemos mandar este artículo. Salamanca es maravillosa y no es que lo diga yo, es que lo dice ‘The Telegraf’.