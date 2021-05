Querellas de familia

En el momento histórico en que - según algunas encuestas-, el Partido Popular supera al PSOE en intención de voto (30% a 25%), al rebufo de la victoria de Ayuso, en Castilla y León -feudo del centro derecha-, los futuros votantes de Casado, Mañueco e Iglesias se enteran de que en el PP, junto a legítimas aspiraciones, hay díscolos y dóciles, levantiscos y disciplinados. Pues... Lucas Gómez. Digo yo que algunos podían haber serenado sus ansias de ascender destronando, enfundar sus armas hasta que el PP alcanzara el poder nacional, tras lo que habría sillones sobrantes para acallar el histórico grito “¡colócanos a toos!”. Pues no. La batalla interna, tan nefasta en la historia de nuestros partidos, se ha desencadenado, y no hay monaguillo que espere a la muerte del Papa para trepar, so pretexto de que “el escalafón es el escalafón”. Así nos cargamos antaño nada menos que a Adolfo Suárez.

Para entender lo que sucede en el PP de nuestra Comunidad y provincia hay que dar un cursillo y haber leído ayer aquí a Marian Vicente: “Bienvenido de Arriba gana a Chabela de la Torre y pretende presidir el PP”. Bienvenido resulta que ha sido bienhallado por Pablo Casado, influido por su secretario general, el murciano Egea -pintoresco campeón de lanzamiento de pipos de aceituna-, los actuales “genoveses”, ¡para cargarse primero a Iglesias y luego a Mañueco! Pero coño, ¿qué delito han cometido? Don Javier no creo que pase de pequeñas faltas. ¿Y don Alfonso? Él no asesinó a Isabel Carrasco, que hubiera sido la sucesora de Herrera; ni emborrachó a la zamorana Rosa Valdeón, que era el repuesto de la leonesa. Tuvo su oportunidad y la aprovechó. ¿Entonces? Pues le califican de “díscolo”; no es dócil, no traga todo lo que Génova exige. Su último “desvarío”, haber contratado como asesor a quien hasta agosto fue gerente en Valladolid, con más conchas que un galápago, su viejo amigo, el soriano Pedro Viñarás. Se conoce la Comunidad como el pasillo de su casa y puede ayudar mucho a nuestro paisano y presidente en futuras confrontaciones.

Aviso de viejo roquero: para llegar arriba hay que salir desde abajo, pero los cuajaenredos destrozan los partidos y las instituciones. Impacientes, ¡sosegaos!