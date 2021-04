Qué hay de mi vacuna

Jueves Santo 2021 AD. Otra Semana Santa en blanco, desaparecida, mientras el tiempo vuela. Vuela más si cabe. Por suerte, aún podemos rezar en la intimidad de nuestro espíritu, siempre y cuando no ofendamos al prójimo, ya sea yihadista o ateo. Y por suerte para los que aún rezamos, aunque sea de vez en cuando, algunas iglesias -pocas, pues la mayoría casi siempre están cerradas a cal y canto- siguen siendo oasis entregados al aseo emocional y a la penitencia; un baño de silencio sin apenas fieles y hasta sin curas.

Otra Semana Santa en blanco y camino del segundo verano con mascarilla y olé. Y no pasa nada, y más inútiles en danza, pongamos que hablo de la nueva ministra de Pablo Iglesias, la tal Belarra, que no ha dado un palo al agua en su vida, y más señoritas de compañía para el palacio del Don Sánchez, que sigue presumiendo de haber descubierto -y salvado, claro- a Eva, él, EL hombre.

Y mientras tanto, las vacunas siguen siendo una entelequia para la inmensa mayoría de la población, que seguimos sin saber nada de nada, mientras nos acusan de tomar cañas, pues solo los de Podemos pueden asaltar el botellín, y nos vigilan en horario nocturno. La ilusión de Pinochet, se llama la película.

Los que no estamos en una residencia (aún) o no somos enfermeros, o ahora profesores, no tenemos derecho a la vida y a la vacuna, lo cual parece ser la causa que abandera este Gobierno que, con más de cien mil muertos en sus armarios, siguen en su juerga y en su jerga. En lugar de estar en la cárcel, están viendo “Sálvame”.

Personalmente la vacuna me da un poco igual, pero lo que no soporto es que nos roben el derecho a protegernos, y que desconozcan su única obligación: la responsabilidad del servicio público que representan. Lejos de ello, nos matan en flagrante genocidio socio-sanitario con ministros que pasaban por allí más el de la moto, el tonto surfista. Resumiendo, que queremos NUESTRA vacuna y la queremos ya, malditos pinochos, que viene de mentirosos y de Pinochet.