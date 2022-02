PP y VOX, a entenderse

Resulta que el bloque conservador que componen PP y VOX ha obtenido nada más y nada menos que el cincuenta por ciento de los votos en las recientes elecciones al Parlamento castellanoleonés, pero para los engolados chicos del PP los únicos legitimados a ganar son ellos, aunque se hayan quedado a 10 estratosféricos escaños de la mayoría absoluta. Es la versión electoral de nuestros berrinches de patio de colegio: “Pues me enfado y no juego” ...

El problema para todos, empezando por el Partido Popular, es VOX, el coco, dicen. Estos días mucha gente me hablaba del partido de Abascal diciendo que le daba miedo, y yo me preguntaba que miedo a qué, ¿acaso no estamos en una democracia? Miedo daría en tal caso el Gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por golpistas, “naZionalistas”, terroristas, feminazis y amiguetes sin ningún recorrido intelectual y/o profesional.

Los españoles tendríamos que empezar a quitarnos tanto complejo como arrastramos y aprender a ser más independientes y menos influenciables por unos medios de comunicación que más que informar, abrasan cerebros. A mí no me da miedo VOX, ninguno; en algunas cosas cometen excesos verbales que más que temor me hacen reír, y sobre todo es un partido víctima de su bisoñez, de su inexperiencia, por eso ahora es el momento para que de una vez se moje en la política activa; necesitamos soluciones a nuestros muchos y gravísimos problemas y para ello necesitamos políticos que se remanguen la camisa, no niñatos y niñatas como Pablo Casado, Cuca Gamarra, Irene Montero o Alberto Garzón. O Rufianes y Echeniques. La lista de fiascos humanos es ya interminable.

Recuerdo que hace cuatro días mucha, muchísima gente se entusiasmó con aquellos radicales de la Puerta del Sol que derivaron en Podemos. A nadie le importó que fueran unos totalitarios y liberticidas de manual, hoy por suerte en vías de extinción. Los de VOX, que yo sepa, son constitucionalistas y demócratas, pero desde el minuto uno se les ha puesto la cruz y ahí tienen al PSOE y al PP pidiendo cordones sanitarios sobre ellos, que viene el coco. Ya puestos, que los fusilen al amanecer...

Más le valdría al PP hacer una buena negociación con VOX, componer un Gobierno regional sólido y fiable, intentar sacar lo mejor de cada uno, y demostrar a toda España que somos demócratas y no unos maricomplejines asustados. Lo siento, pero la política era esto: valentía, capacidad de sufrimiento y compromiso con los demás.