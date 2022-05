¿Política ficción de Sánchez?

Lo que sigue puede que sean elucubraciones provocadas por las altas temperaturas de estos días. O puede que no. Primera: tengo claro, y lo he escrito en varias ocasiones en estas mismas páginas, que lo que de verdad apasiona a Pedro Sánchez es la política internacional y que ese es su objetivo final. Segunda: ¿qué más puede ser aquí, en España, el actual presidente del Gobierno? Pues, Rey o Jefe del Estado y, de momento eso no está a su alcance. Tercera: con la foto fija existente actualmente de la situación política, pintan bastos para el actual inquilino de La Moncloa. Cuarta: el objetivo más importante de Pedro Sánchez es agotar la legislatura, no porque la quiera agotar en sí misma, sino porque su final coincide también con el cierre del semestre de la presidencia española del Consejo de Ministros de la UE, durante la segunda mitad del año que viene, y eso son palabras mayores. Quinta: Sánchez pretende utilizar esos seis meses a mayor gloria suya y demostrar al mundo mundial, especialmente al europeo, sus habilidades, su preparación y su buen hacer en estos menesteres, para llegar a finales de 2023 emborrachado de éxitos, reales o ficticios. Sexta: las elecciones generales en España deberían tener lugar, como muy tarde, entre diciembre de 2023 o principios de 2024; sin embargo, no está claro que Pedro Sánchez se presente a las mismas, si, como se prevé, la situación económica y política sigue deteriorándose. Séptima: hay que tener en cuenta que pocos meses después, a finales de mayo de 2024, tocan elecciones al Parlamento Europeo y que después se deben elegir tres puestos claves en las Instituciones Comunitarias, como son la presidencia de la Comisión Europea, la del Parlamento Europeo y la del Consejo Europeo. Octava: si Sánchez orienta el periodo de la presidencia española, que estaría muy cercano en el tiempo, hacia este objetivo, podría quedar bien situado para ocupar la presidencia de la Comisión o del Consejo, lo que, desde su punto de vista, sería una salida más que airosa, sobre todo si se tiene en cuenta el panorama más que negro en el interior. Novena elucubración: por resumirlo, que Pedro Sánchez no se presentaría a las próximas elecciones generales en España para irse a Bruselas a ser líder europeo o del mundo mundial, si logra aguantar hasta entonces. Décima: todo lo anterior puede que sea una elucubración, pero también puede que no. Es verdad que en un año y medio pueden pasar muchas cosas, pero con Sánchez de por medio cualquiera sabe: recuerdo, primero, que le echaron de máximo responsable del PSOE y volvió; recuerdo, segundo, que llegó contra todo pronóstico a la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura; recuerdo, tercero, que ha formado un Gobierno que, en teoría, no se sostiene, pero en la práctica ahí está. Todo eso parece política ficción y sin embargo es realidad, dura, pero realidad.