Pero si el PSOE se fundó en una taberna

En “El Mesón” de Manolo -luego Gonzalo, padre e hijo-, conocí unas estrofas de la “Cena jocosa” de Baltasar del Alcázar (s.XVI), rotuladas en sus paredes: “Si es o no invención moderna,/ vive Dios que no lo sé,/ pero delicada fue/ la invención de la taberna./ Porque allí llego sediento,/ pido vino de lo nuevo,/ mídenlo, dánmelo, bebo,/ págolo y voyme contento”. En Salamanca tenemos muchas -como la “Taberna de Pilatos”-, y unas 500 personas con el respetable primer apellido Tabernero. Galdós contó en Madrid 88 desde la plaza de la Cebada hasta la Puerta de Toledo. Hoy, según el director del desprestigiado Centro de Investigaciones Sociológicas, Tezanos, alias “Tenazas”, Madrid es la ciudad del mundo con más tabernas, bares y restaurantes.

Pues “Tenazas” ha reventado la neutralidad y la jornada de reflexión, publicando en la revista “Temas” un ataque vomitivo contra Díaz Ayuso: “Escasa capacidad intelectual”; “un globo sin aire”; y la compara con Trump. Imputa a la presidenta madrileña, haber simpatizado con ese sector “que se nuclea en torno al mundo de las tabernas”, por lo que su lema sería la “libertad de las tabernas”. Inventa despectivamente el término “tabernidad” ¡desde su cavernidad!, su cueva del CIS. Y llama a los votantes de Ayuso “tabernarios”, poco menos que borrachos, dipsómanos. Les endosa arteramente la segunda acepción del diccionario (“bajo, grosero y vil”).

El tabernario “Tenazas” ignora que su partido (PSOE) se fundó por 16 tipógrafos y otros profesionales, precisamente ¡en una taberna! de la calle Tetuán de Madrid, “Casa Labra”, y precisamente ¡un dos de mayo! (1879). Como partido socialista-marxista, proclamó -no conviene olvidarlo-, que su “relación con los partidos burgueses no puede ni debe ser conciliadora ni benévola, sino de guerra constante y dura”. Y en eso anda él, en guerra. Pero no como obrero con olor a tinta y plomo, sino como señorito apesebrado, y sociólogo descaradamente sectario.

Aún me pregunto como se dignó “Tenazas” entrar aquí , en una taberna -el “Plus Ultra”-, aquel día que me lo presentó Emilio Melero y compartimos cañas y pimientos. Pero hoy (ayer para ustedes) cenaré jocosa, alegremente, brindando por el formidable éxito de la faltita, inculta, inexperta Ayuso.