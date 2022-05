EN un mundo como el nuestro, donde sabemos más que de sobra que el espionaje está a la orden del día, porque nos informan de las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus pertinentes espionajes (siempre que sean amparados judicialmente) y donde damos por hecho que a nosotros mismos nos tienen más que espiados a través de teléfonos, redes, aplicaciones, cookies y alexas de turno, no nos sorprende la existencia del alto espionaje. De hecho, a estas alturas del siglo y con la cantidad de películas de espías que llevamos vistas, a nadie le extraña que los estados de Derecho se espíen los unos a los otros, que haya contraespionaje, traiciones y mil cosas más. Si el espionaje es una constante en nuestras vidas de pobres mortales en esta sociedad altamente tecnologizada, ¿cómo no lo va a ser en las altas esferas? Bueno, pues ahí es donde se encuadra Pegasus. ¿Qué es Pegasus? Pues un programa de ciberespionaje, un virus para espiar móviles que usan los servicios secretos internacionales, y que nació con el fin de combatir el terrorismo. Nuestro CNI (ya saben el Centro Nacional de Inteligencia), también lo compró, faltaría más. Y nosotros, que desconocíamos el nombre y el programa en cuestión, andábamos muy tranquilos pensando que el CNI cuando espía solo lo hace bajo orden judicial y con el fin de protegernos. Pero, claro ¿en esa protección cabe que espíen dentro de nuestro propio país? Pues ese es el dilema, después de saberse que el Pegasus ha servido para espiar a nacionalistas catalanes (implicados en el 1-O), sin que nadie se haga responsable de haber ordenado tal investigación...El caso es que Esquerra se ha enfadado tanto, que a punto ha estado de dejarnos sin las medidas anticrisis del Gobierno, que se han aprobado, mira tú por donde, gracias a Bildu. Así las cosas y con el cuerpo revuelto por un espionaje que nadie quiere reivindicar, y el miedo a que los socios del Gobierno, lo dejen en la estacada en sus próximas decisiones,la presidenta del Congreso ha tirado por la calle de en medio, ha cambiado las reglas y ha determinado que a partir de ahora también los independentistas y Podemos podrán acceder a la información del CNI y a los fondos reservados. O lo que es lo mismo, que, al paso que vamos y con el movimiento que hay en los partidos, los únicos que no vamos a saber lo que se cuece ahí dentro somos ustedes y yo... Y ocurren muchas cosas porque ayer mismo, se descubrió que también se ha espiado con Pegasus al presidente Sánchez y a la ministra Robles. Toma ya. ¿Por qué o para qué? ¡Qué sabe nadie! ¿Quién lo ordeno? Pues es otra incógnita. El caso es que, al PP, que este nuevo episodio de espionaje haya llegado en plena celebración del 2 de mayo, día de la CAM, le ha parecido “mucha casualidad”, que Junqueras no se cree mucho la denuncia que ha hecho el Gobierno y que Podemos y PNV ya andan pidiendo dimisiones. La que has liado, Pegasus...